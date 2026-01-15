80대 노모 살해하고 트럭에 시신 유기…60대 아들 긴급체포

경찰, 80대 노모 살해한 60대 아들 긴급체포

자택 인근 주차한 1톤 트럭 적재함에 시신 유기

이미지 확대 광주 북부경찰서 전경 닫기 이미지 확대 보기 광주 북부경찰서 전경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

80대 노모를 목 졸라 살해한 60대가 경찰에 긴급 체포됐다.광주 북부경찰서는 15일 80대 노모를 살해한 60대 A씨를 존속살해 혐의로 붙잡아 조사 중이라고 밝혔다.경찰에 따르면 A씨의 어머니인 80대 B씨는 전날 오후 9시 30분쯤 광주 북구 용두동 자택 인근에 세워둔 1톤 트럭 적재함에서 숨진 채 발견됐다.B씨는 딸로부터 “어머니가 귀가하지 않는다”는 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 발견됐다.A씨는 경찰 조사에서 어머니를 살해했다는 취지로 진술했으며 경찰은 국립과학수사연구원 부검을 통해 사인과 사망 시점 등을 규명할 방침이다.