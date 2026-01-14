세종호텔 해고 노동자 고진수씨 336일 만에 땅 밟았다

고 지부장 “지상서 투쟁 이어갈 것”

민주노총 장기 고공농성 모두 종료

이미지 확대 고진수 민주노총 서비스연맹 관광레저산업노조 세종호텔지부장이 14일 서울 중구 세종호텔 앞 구조물에서 내려온 뒤 휠체어에 앉아 구호를 외치고 있다.

2026-01-15 10면

세종호텔 해고 노동자 복직을 요구하며 고공농성을 이어온 고진수 민주노총 서비스연맹 세종호텔지부장이 336일 만에 지상으로 내려왔다.민주노총 서비스연맹 세종호텔지부와 공동대책위원회는 14일 고공농성이 진행됐던 서울 중구 명동역 인근에서 기자회견을 열고 농성 종료를 공식화했다. 고 지부장은 지난해 2월 13일 해고자 전원 복직을 요구하며 세종호텔 앞에 있는 10m 높이 철제 구조물에 올라가 고공 투쟁을 시작했다.이날 오후 1시 40분쯤 고공 농성장에서 내려온 고 지부장은 “새 정부가 들어선 지 반년이 됐지만 비정규직, 정규직 할 것 없이 생존의 벼랑 끝에 여전히 몰려 있다”면서 정리 해고 철회 투쟁을 이어가겠다고 강조했다.세종호텔은 2021년 12월 코로나19로 인한 경영난을 이유로 민주노총 조합원 12명을 포함해 직원 15명을 정리해고했다. 20여년간 세종호텔에서 요리사로 일해온 고 지부장도 일터를 잃었다. 대법원은 2024년 사측의 정리 해고가 정당하다는 원심판결을 확정했지만, 노조는 코로나19 종식 이후 호텔의 경영 상황이 개선된 만큼 복직이 이뤄져야 한다고 주장해왔다.이번 고공농성 해제는 1년에 가까운 투쟁에도 사측의 태도 변화가 없자 노조도 투쟁 방식에 전환이 필요하다고 판단한 것으로 풀이된다.고 지부장을 끝으로 전국 곳곳에서 진행된 민주노총 산하 단체의 장기 고공농성은 모두 마무리됐다. ﻿