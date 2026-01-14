김경 “1억 줄 때 강선우 있었다”… 경찰, 김병기 부부 출국금지

경찰에 자수서 제출… 15일 재소환
강 “나중에 알아” 주장과 정면 배치
김 전 원내대표 사무실 등 압수수색
전직 보좌관도 참고인 신분 조사
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
경찰이 14일 공천헌금 수수 의혹 등을 받는 김병기 전 더불어민주당 원내대표의 국회 의원회관 사무실을 압수수색한 뒤 자료를 옮기고 있다.
연합뉴스
연합뉴스
공천헌금 1억원 의혹의 피의자 김경 서울시의원이 경찰에 제출한 자수서에 “돈을 건네는 자리에 강선우 의원이 있었다”는 내용이 포함된 것으로 알려졌다. 경찰은 14일 김병기 전 더불어민주당 원내대표에 대해서도 강제수사에 돌입하며 공천헌금 의혹 수사에 속도를 내고 있다.
경찰 등에 따르면 김 시의원이 최근 변호인을 통해 제출한 자수서에는 ‘2022년 지방선거를 앞두고 김 시의원이 당시 민주당 소속이던 강 의원 측에 1억원을 건넬 때 강 의원도 함께 있었다’는 내용이 포함된 것으로 파악됐다.
앞서 강 의원은 1억원의 금품 수수 사실을 나중에 알게 됐고, 보좌관에게 바로 반환을 지시했다고 해명했으나 이와 배치되는 내용이 김 시의원 측에서 나온 것이다. 여기에 돈을 보관한 것으로 지목된 강 의원의 남모 전 보좌관 역시 자신이 돈을 받은 적이 없다고 부인하고 있어 피의자들의 주장이 엇갈리고 있다. 경찰은 15일 오전 김 시의원을 재소환해 돈을 건네받은 정황 등을 조사할 방침이다.
경찰은 공천헌금 수수 의혹 등 총 23건의 고발이 접수된 김 전 원내대표에 대해서도 자택 등 6곳을 압수수색했다. 서울경찰청 공공범죄수사대는 서울 동작구에 있는 김 전 원내대표의 자택과 지역구 사무실, 국회 의원회관 사무실을 비롯해 김 전 원내대표의 배우자 이모씨와 동작구의회 부의장인 이지희 구의원의 자택, 동작구의회 등에서 PC 등 전산 자료와 장부와 일지 등을 확보한 것으로 전해졌다.
경찰은 또 김 전 원내대표 부부 등 피의자 5명에 대해 출국금지 조치했다.
김 전 원내대표는 2020년 총선을 앞두고 전직 동작구의원 2명으로부터 각각 1000만원과 2000만원을 건네받았다가 이후 돌려준 의혹을 받고 있다. 이 과정에서 당시 구의원이었던 이 부의장이 금품 반환에 관여했다는 의혹이 제기됐다.
경찰은 확보한 압수물을 분석한 뒤 김 전 원내대표를 소환해 본격 조사할 방침이다. 앞서 경찰은 탄원서에서 금전 제공을 주장한 전직 구의원 2명을 피의자 신분으로 조사했는데, 전모씨는 조사 과정에서 탄원서 내용이 사실이라는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
서울시의회 22기 정책위원회, 소위원회 구성과 활동계획 수립 등을 위한 위원장단 간담회 개최
김용일 서울시의회 정책위원장(국민의힘, 서대문4)은 지난 13일 소위원회 구성·운영(안)과 주요 일정, 활동계획(안) 등을 논의하기 위한 22기 정책위원회 1차 위원장단 간담회를 개최했다. 이번 1차 위원장단 간담회에는 김용일 정책위원장과 허훈 부위원장(국민의힘, 양천2), 이근만 부위원장(서울에너지공사 이사회의장) 등이 참석한 가운데 소위원회 구성·운영(안)과 주요 일정, 활동계획(안)등 주요 현안을 논의하고 확정했다. 김 위원장은 “소위원회 구성과 관련 ‘소위원장을 정책위원장이 지명한다’라는 조례와 그 간의 관례를 보고받고, 소위원회 구성원들의 의견 수렴을 통해 개선했으면 좋겠다”고 주문하고 “임기가 짧고 선거 등 시간 제약이 있으나, 실효성 있고 완성도 높은 정책 제안에 역점을 두겠다”고 밝혔다. 서울시의회 정책위원회는 서울시정과 교육행정 전반에 대한 정책대안을 제시하고, 주요 정책에 대해 연구하며 신규 정책을 발굴해 제안하는 등 의정활동의 전문성을 강화하는 역할을 맡고 있다.
서울시의회 바로가기
경찰은 김 전 원내대표의 각종 비위 의혹을 최초로 제기한 전직 보좌관들도 이날 참고인 신분으로 불러 조사했다. 전직 보좌관 김모씨는 조사실에 들어가며 “(김병기) 의원님이 ‘의혹이 사실이 될 수 없다’고 했는데 지금 받고 있는 혐의 대부분이 사실”이라며 “충분히 입증될 수 있도록 잘 설명하겠다”고 밝혔다.
2026-01-15 8면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김경 시의원의 자수서에 따르면 1억원을 건넬 때 강선우 의원이 현장에 있었나?