산으로 번진 경북 영천 주택 화재 주불 진화…잔불 정리 중

영천 주택 화재. 경북소방본부 제공
경북 영천시 화산면 한 주택에 불이 나 인근 백학산으로 번졌으나 1시간 만에 주불이 잡혔다.
이 불은 14일 오후 7시 11분쯤 영천시 화산면 한 주택에서 시작해 인근 백학산 중턱까지 번졌다. 산림·소방 당국은 산불 진화 차량 54대와 119산불특수대응단 등 진화인력 232명을 투입해 진화 작업에 나섰다.
주불은 오후 8시 33분쯤 진화했으며, 현재는 잔불 정리 작업을 벌이고 있다. 현재까지 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.
한때 불이 확산하면서 영천시는 안전안내문자를 보내 화재 현장 인근 주민은 먼 곳으로 이동하고, 차량은 우회해달라고 요청했다.
산림 당국은 진화 작업을 끝내는 대로 산불조사감식반을 투입해 정확한 피해 면적 등을 조사할 계획이다.
