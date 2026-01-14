산으로 번진 경북 영천 주택 화재 주불 진화…잔불 정리 중

이미지 확대 영천 주택 화재. 경북소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 영천 주택 화재. 경북소방본부 제공

경북 영천시 화산면 한 주택에 불이 나 인근 백학산으로 번졌으나 1시간 만에 주불이 잡혔다.이 불은 14일 오후 7시 11분쯤 영천시 화산면 한 주택에서 시작해 인근 백학산 중턱까지 번졌다. 산림·소방 당국은 산불 진화 차량 54대와 119산불특수대응단 등 진화인력 232명을 투입해 진화 작업에 나섰다.주불은 오후 8시 33분쯤 진화했으며, 현재는 잔불 정리 작업을 벌이고 있다. 현재까지 인명피해는 없는 것으로 파악됐다.한때 불이 확산하면서 영천시는 안전안내문자를 보내 화재 현장 인근 주민은 먼 곳으로 이동하고, 차량은 우회해달라고 요청했다.산림 당국은 진화 작업을 끝내는 대로 산불조사감식반을 투입해 정확한 피해 면적 등을 조사할 계획이다.