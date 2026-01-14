남색 정장 차림 尹, 변호인과 웃으며 대화도

김희리 기자
입력 2026-01-13 18:12
수정 2026-01-13 18:12
‘내란 혐의’ 결심 공판 이모저모

변호인과 손짓 섞어가며 상의
﻿법정 앞엔 방청객 몰려 북새통
이미지 확대
윤석열 전 대통령이 13일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 혐의 2차 결심공판에서 변호인과 대화하며 미소 짓고 있다. 서울중앙지법 제공 영상 캡처
윤석열 전 대통령이 13일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 내란 우두머리 혐의 2차 결심공판에서 변호인과 대화하며 미소 짓고 있다.
서울중앙지법 제공 영상 캡처


윤석열 전 대통령은 13일 오전 9시 30분쯤 서울 서초구 서초동 서울중앙지법 417호 대법정에 들어섰다. 넥타이를 매지 않은 짙은 남색 정장에 흰 셔츠 차림이었다. 머리는 단정히 빗어 넘겼고, 왼쪽 가슴에는 수용번호 3617번이 적힌 명찰이 달려 있었다. 한 손에는 노란 서류봉투를 들고 입정한 윤 전 대통령은 곧바로 피고인석 두번째 줄 가장 오른쪽 자리에 앉았다.

윤 전 대통령은 자리에 앉자 옆에 앉은 윤갑근 변호사와 웃으며 이야기를 나눴다. 그러나 재판이 시작되자 경직된 표정을 유지했다. 윤 전 대통령 측 위현석 변호사가 “기존 증거에 의해서도 내란죄가 성립되지 않는다는 게 기본 입장이지만, 절차적 측면에서 검찰의 수사권 부존재 및 증거능력 문제, 특검법의 위헌성 문제를 설명하겠다”고 말하자 동의하듯 고개를 끄덕이기도 했다.

짙은 남색 정장에 검은색 목폴라 니트를 입은 채 피고인석 첫번째 줄에 앉은 김용현 전 국방부 장관을 비롯해 다른 피고인들도 재판 내내 굳은 표정이었다.

이날 오전 11시 50분쯤 휴정으로 재판부가 법정을 떠난 뒤에도 윤 전 대통령은 일어서서 윤 변호사, 위 변호사와 대화를 나눴다. 앞줄에 있던 김 전 장관과 김 전 장관 측 유승수 변호사에게도 손짓을 섞어가며 적극적으로 설명하는 모습이었다.

이어 멀리 떨어져 있던 다른 변호사들에게도 직접 걸어가 어깨를 두드리며 인사를 하는가 하면, 변호인들과 모여 서서 열중해 대화했다. 5분가량 변호인들과 대화하던 윤 전 대통령은 일부 방청객들이 “대통령님 힘내세요”라고 외치자 방청석을 돌아보며 가볍게 고개를 끄덕이곤 왼손을 바지 주머니에 넣은 채로 퇴정했다.



417호 대법정은 전두환·노태우·이명박·박근혜 등 역대 대통령들이 재판을 받은 곳이다. 약 150석에 달하는 방청석은 이날 빈자리를 찾아보기 어려울 정도로 붐볐다. 법정 출입구 앞에는 방청을 원하는 시민들이 빈 자리가 나기를 기다리며 하루 종일 줄을 서는 진풍경이 연출되기도 했다.
김희리 기자
2026-01-14 5면
