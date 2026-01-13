교육부 5급 사무관, 길에서 여친 ‘발길질 폭행’ 체포…“직위 해제”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

교육부 5급 사무관, 길에서 여친 ‘발길질 폭행’ 체포…“직위 해제”

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2026-01-13 19:47
수정 2026-01-13 19:47
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
교육부는 사귀던 여성을 폭행한 혐의로 경찰에 입건된 5급 사무관 A씨를 직위 해제하기로 했다고 13일 밝혔다. A씨는 지난 10일 새벽 서울 강남구 한 주택가 골목에서 여자친구에게 발길질하는 등 폭행을 한 혐의(특수폭행)를 받는다. 사진은 현장 TV조선이 보도한 사건 당시 현장 폐쇄회로(CC)TV 화면. 2026.1.13 TV조선
교육부는 사귀던 여성을 폭행한 혐의로 경찰에 입건된 5급 사무관 A씨를 직위 해제하기로 했다고 13일 밝혔다. A씨는 지난 10일 새벽 서울 강남구 한 주택가 골목에서 여자친구에게 발길질하는 등 폭행을 한 혐의(특수폭행)를 받는다. 사진은 현장 TV조선이 보도한 사건 당시 현장 폐쇄회로(CC)TV 화면. 2026.1.13 TV조선


교육부는 사귀던 여성을 폭행한 혐의로 경찰에 입건된 5급 사무관 A씨를 직위 해제하기로 했다고 13일 밝혔다.

교육부는 “언론에 보도된 사안에 대해 사실관계를 확인 중”이라며 “우선 직위해제 조치 후 수사 진행 상황 등을 종합해 관련 법령에 따라 엄정 조치할 예정”이라고 말했다.

A씨는 지난 10일 새벽 서울 강남구 한 주택가 골목에서 여자친구에게 발길질하는 등 폭행을 한 혐의(특수폭행)를 받는다.

TV조선에 따르면 A씨는 맞은편에서 걸어오던 여자친구를 발로 차 넘어뜨린 뒤 돌아가다, 다시 여자친구에게로 가 무언가를 던지고 다시 발길질했다.

피해 여성은 병원으로 옮겨졌으며, A씨는 지나가던 시민 신고로 경찰에 체포됐다.

경찰은 A씨가 교육부 소속 공무원임을 확인하고 교육부에 통보했다.

교육부는 경찰 수사를 통해 사실관계가 밝혀지는 대로 징계위원회를 열어 A씨의 징계 수위 등을 정할 계획이다.

공무원이 형사 사건에 연루될 경우 소속 기관은 징계 절차에 착수할 수 있고, 유죄가 확정되면 파면과 해임 등 중징계도 가능하다.
권윤희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
교육부 5급 사무관 A씨가 받고 있는 혐의는 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로