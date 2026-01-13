대구서 작년 하루 평균 1311건 119 신고…65.9초에 1번꼴

이미지 확대 대구소방안전본부 전경. 대구소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 대구소방안전본부 전경. 대구소방안전본부 제공

지난해 대구에서 하루 평균 1311건의 119 신고가 접수된 것으로 집계됐다. 65.9초에 한 번꼴로 119 종합상황실 전화벨이 울린 셈이다.13일 대구소방안전본부에 따르면 지난해 119 종합상황실에 접수된 신고는 총 47만 8547건으로 나타났다. 전년 대비 1만 4409건(2.92%) 감소했다.이 가운데 출동과 직결된 신고는 19만 7654건으로, 전년 대비 1936건(0.97%) 줄었다. 신고 유형별로 보면 구급 신고가 13만 1051건으로 가장 많았다. 이어 생활안전 2만 7799건, 기타 출동 1만 4888건, 화재 1만 4481건, 구조 7441건, 산불 1550건, 자연 재난 444건 등이 접수됐다.화재 신고 중 실제 화재는 1257건이었다. 지난해 화재로 인한 인명피해는 사망 12명, 부상 98명으로 집계됐다. 재산피해는 총 436억 5878만원으로 나타났으며, 전년 대비 4배 이상 증가했다. 재산피해액 증가 배경에는 지난해 1월부터 3월까지 산업시설 대형 화재가 잦았기 때문이라는 게 소방 관계자의 설명이다.화재 원인은 부주의가 38.2%로 가장 많았고 전기 26.8%, 미상 15.1%, 기계 13.4%, 기타 4.7% 방화 1.8% 등이 뒤를 이었다.대구소방본부 관계자는 “119에 신고 할 때는 침착하게 정확한 위치와 주변 상황을 설명하고 긴급 신고의 연결 지연을 막기 위해서라도 단순 문의나 반복 상담은 삼가야 한다”고 밝혔다.