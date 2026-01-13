대구서 작년 하루 평균 1311건 119 신고…65.9초에 1번꼴

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

대구서 작년 하루 평균 1311건 119 신고…65.9초에 1번꼴

민경석 기자
민경석 기자
입력 2026-01-13 18:33
수정 2026-01-13 18:33
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
대구소방안전본부 전경. 대구소방안전본부 제공
대구소방안전본부 전경. 대구소방안전본부 제공


지난해 대구에서 하루 평균 1311건의 119 신고가 접수된 것으로 집계됐다. 65.9초에 한 번꼴로 119 종합상황실 전화벨이 울린 셈이다.

13일 대구소방안전본부에 따르면 지난해 119 종합상황실에 접수된 신고는 총 47만 8547건으로 나타났다. 전년 대비 1만 4409건(2.92%) 감소했다.

이 가운데 출동과 직결된 신고는 19만 7654건으로, 전년 대비 1936건(0.97%) 줄었다. 신고 유형별로 보면 구급 신고가 13만 1051건으로 가장 많았다. 이어 생활안전 2만 7799건, 기타 출동 1만 4888건, 화재 1만 4481건, 구조 7441건, 산불 1550건, 자연 재난 444건 등이 접수됐다.

화재 신고 중 실제 화재는 1257건이었다. 지난해 화재로 인한 인명피해는 사망 12명, 부상 98명으로 집계됐다. 재산피해는 총 436억 5878만원으로 나타났으며, 전년 대비 4배 이상 증가했다. 재산피해액 증가 배경에는 지난해 1월부터 3월까지 산업시설 대형 화재가 잦았기 때문이라는 게 소방 관계자의 설명이다.

화재 원인은 부주의가 38.2%로 가장 많았고 전기 26.8%, 미상 15.1%, 기계 13.4%, 기타 4.7% 방화 1.8% 등이 뒤를 이었다.



대구소방본부 관계자는 “119에 신고 할 때는 침착하게 정확한 위치와 주변 상황을 설명하고 긴급 신고의 연결 지연을 막기 위해서라도 단순 문의나 반복 상담은 삼가야 한다”고 밝혔다.
대구 민경석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
작년 대구 화재로 인한 재산피해가 전년 대비 어떻게 변했나?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로