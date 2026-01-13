‘착한 선결제’로 소상공인에 활력…부산시, 구포시장서 캠페인

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시청 전경. 부산시 제공

부산시는 13일 북구 구포동에 있는 ‘정이 있는 구포시장’에서 부산형 선결제 캠페인을 연다고 밝혔다.이 행사는 부산형 선결제 확산을 통해 전통시장과 골목 경제에 활력을 불어넣기 위해 마련했다. 부산형 선결제는 가게에서 미리 결제하고 다시 방문해 소비하는 것이다. 전통시장 상인 등 소상공인의 자금 흐름을 개선하고, 지역 내 소비 선순환을 유도하기 위해 시행하고 있다.지난해 선결제 운동을 통해 부산시와 구·군 등 공공기관이 업무추진비 등을 활용해 54억원을 선결제해 소상공인의 경영 안정을 도왔다. 올해도 시하 산하 기관 등 공공부문이 선도적으로 선결제에 참여하고, 민간의 자발적 참여를 유도해 선결제가 전통시장·골목상권을 이끄는 실질적 대안이 될 수 있도록 할 계획이다.이날 캠페인에는 박형준 부산시장이 직접 참여했으며, 상인들과 간담회를 갖고 시장 운영 과정에서 겪는 현실적 어려움, 소비 촉진과 시장 활성화에 관한 의견 등을 들었다. 이날 수렴한 의견은 향후 전통시장 지원 정책에 반영할 예정이다.박형준 시장은 “전통시장은 시민의 소비가 가장 직접적으로 체감되는 공간인 만큼 현장에서 작은 변화도 중요하다”라며 “현장의 목소리를 바탕으로, 전통시장이 다시 활력을 찾을 수 있도록 시정에 충실히 반영하겠다”라고 밝혔다.