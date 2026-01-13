“돈 벌러 왔다”…무비자 입국 뒤 잠적한 중국인 2명 검거

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“돈 벌러 왔다”…무비자 입국 뒤 잠적한 중국인 2명 검거

강남주 기자
입력 2026-01-13 13:59
수정 2026-01-13 13:59
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
중국인 단체 크루즈관광객들. 연합뉴스 *사진은 기사와 무관함
중국인 단체 크루즈관광객들. 연합뉴스 *사진은 기사와 무관함


새해 첫날 인천항을 통해 무비자 입국했다가 잠적한 중국인 2명이 붙잡혔다.

13일 출입국 당국에 따르면 인천출입국·외국인청은 지난 1일 중국 칭타오에서 카페리를 타고 인천항으로 입국한 뒤 무단 이탈한 중국인 A(54)·B(54)씨를 검거했다.

이들은 지난해 9월부터 시행한 중국인 단체 관광객 무비자 입국 제도를 통해 입국했으며 일정상 지난 3일 출국할 예정이었다.

출입국 당국은 이들과 “연락이 끊겼다”는 여행사 신고를 받고 지난 8일 서울 구로구에서 A씨를 붙잡았고, 하루 뒤인 9일 인천국제공항에서 B씨를 검거했다.

A씨 등은 출입국 당국의 조사에서 “돈을 벌러 한국에 왔다”고 진술한 것으로 알려졌다.



출입국 당국은 구체적인 사건 경위를 조사한 뒤 이들은 강제 퇴거 조치할 방침이다.
강남주 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
중국인들이 무단 이탈한 이유는 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로