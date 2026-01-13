“시장님, 사랑해요” 여직원이 사탕목걸이까지… 공무원들 ‘아부 경쟁’ 논란

이미지 확대 지난해 연말 열린 전북 남원시청 종무식에서 최경식 남원시장이 직원이 목에 걸어주는 사탕 목걸이를 받고 있다. MBC뉴스 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난해 연말 열린 전북 남원시청 종무식에서 최경식 남원시장이 직원이 목에 걸어주는 사탕 목걸이를 받고 있다. MBC뉴스 유튜브 캡처

이미지 확대 지난해 연말 전북 전주시청에서 우범기 전주시장이 팻말 등을 준비한 직원들과 사진 촬영을 하고 있다. MBC뉴스 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난해 연말 전북 전주시청에서 우범기 전주시장이 팻말 등을 준비한 직원들과 사진 촬영을 하고 있다. MBC뉴스 유튜브 캡처

한 지자체 종무식에서 직원들이 단체장을 향한 ‘아부 경쟁’ 이벤트를 벌인 사실이 알려져 논란이다.최근 MBC 보도에 따르면 지난해 연말 전북 남원시에서는 최경식 남원시장을 위한 이벤트가 열렸다. 이같은 사실은 최 시장이 자신의 소셜미디어(SNS)에 영상을 올려 자랑하면서 알려졌다.해당 영상에는 최 시장이 각 부서에 방문하자 책상 가림막 뒤에 숨어있던 직원들이 준비한 종리를 들고 차례로 일어서 “새해 복 많이 받으세요!”라는 문구를 완성하는 모습이 담겼다.또 다른 부서에서는 부서장이 선창으로 최 시장의 용기, 실력, 리더십을 칭찬하자 직원들이 “시민 곁을 지킨 따뜻한 리더십”, “사랑합니다, 시장님” 등을 외쳤다. 최 시장에게 ‘고마운 한상’이라는 상장을 전달하고, 한복을 곱게 차려입은 여직원이 사탕 목걸이를 걸어준 부서도 있었다.최 시장은 취재가 시작되자 SNS에 올렸던 영상을 삭제했다.남원시청 측은 “직원들이 자발적으로 준비한 감사 이벤트”라고 해명했다.하지만 남원시 한 공무원은 “근무평가도 있고 하니까, 그런 걸 시켜도 딱히 불법은 아니니까 저항을 못한다”고 MBC에 말했다.또 다른 지자체 전주시에서는 지난해 연말 “청사 입구에서 시장님을 영접해달라”, “로비 앞에서 시장님을 환영해달라” 등 내용의 업무협조 요청사항이 각 부서에 전달된 것으로 알려져 논란이 일었다.전주시 일부 공무원들은 “‘풍선 좀 불자, 뭐 좀 하자’ 이러는데 안 할 수가 없다. 자기 부모한테도 그렇게 안 하는데”, “보이지 않는 갑질이다. 시장님을 위해서 공무원이 일하는 건 아니잖나”라며 비판의 목소리를 내기도 했다.