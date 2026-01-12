눈비 그치면… 14일 ‘초강력 한파’ 몰아친다

13일 새벽까지 눈비… 빙판길 주의

14일 아침 최저기온 영하 2~14도

이미지 확대 흰눈이 그린 풍경화 12일 경기 수원시 세계문화유산 화성 화홍문에 함박눈이 펑펑 내리면서 시민들이 모자와 우산을 쓴 채 길을 지나고 있다.

연합뉴스

2026-01-13 9면

13일 전국에 강풍을 동반한 눈비가 내리고 나면 14일엔 또다시 강력한 한파가 찾아온다. 이번 추위는 15일에나 평년 수준의 기온을 회복하며 점차 누그러질 전망이다.12일 기상청에 따르면 13일 전국 아침 최저기온은 영하 8도~영상 4도, 낮 최고기온은 영하 6도~영상 8도가 예상된다. 전날보다 기온은 조금 오르지만, 전국적으로 강한 바람이 불어 체감온도는 여전히 낮을 것으로 보인다. 이날 새벽까지 수도권과 강원 내륙·산지에는 1~5㎝, 전북과 경북 북부 내륙에는 1㎝ 안팎의 눈이 쌓이겠으며, 5㎜ 미만의 비가 내리는 곳도 있겠다.14일은 전날보다 아침 기온이 5~8도가량 떨어지며 또다시 영하 10도 안팎의 강력한 한파가 찾아온다. 아침 최저기온은 영하 14도~영하 2도, 낮 최고기온은 0도~영상 10도로 예보됐으며, 강원 내륙·산지는 영하 15도까지 떨어지며 추위가 절정에 이를 전망이다. 이날 새벽까지 전라권 서부와 제주에는 1~3㎝의 눈이 내리겠다. 한파의 기세는 15일부터 누그러질 것으로 관측됐다. 아침 기온이 영하 5도~영상 5도 사이로 오르는 등 차츰 평년 수준의 기온을 회복하겠다.한동안 이어지는 강추위에 도로 결빙으로 인한 사고에 유의해야 한다. 낮 동안 녹았던 눈이나 비가 밤새 다시 얼어붙으면서 이면도로나 터널 출입구 등을 중심으로 빙판길과 도로에 살얼음이 나타나는 곳이 많겠다. 기상청은 “동쪽 지역을 중심으로 대기가 건조하니 화재 예방에 유의하고 교통안전에 각별히 신경 써달라”고 당부했다.