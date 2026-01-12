“나보다 뚱뚱한 게” 간호조무사에 폭언 퍼부은 60대…벌금 150만원

방금 들어온 뉴스

"나보다 뚱뚱한 게" 간호조무사에 폭언 퍼부은 60대…벌금 150만원

민경석 기자
민경석 기자
입력 2026-01-12 16:51
수정 2026-01-12 16:57
이미지 확대
법원 이미지. 서울신문DB
법원 이미지. 서울신문DB


병원 업무 처리가 마음에 안 든다며 난동을 부린 60대 여성이 벌금형을 선고받았다.

대구지법 형사8단독(부장 김미경)은 업무방해 혐의로 기소된 A(61)씨에게 벌금 150만 원을 선고했다고 12일 밝혔다.

A씨는 2024년 7월 27일 대구 북구에 있는 한 병원에서 간호조무사가 다른 병원에서 발급한 진료 의뢰서를 팩스로 받아주지 않는다는 이유로 약 20분간 소리를 지른 데 이어 이틀 뒤 다시 병원을 찾아 30분 동안 “나보다 뚱뚱한 게” 등의 폭언을 쏟아내며 소란을 피운 혐의로 재판에 넘겨졌다.

김 부장판사는 “피고인이 범행에 이르게 된 경위와 업무 범행의 정도 병원 직원이 수사기관에서 피고인에 대한 처벌을 원치 않는다고 진술했다”며 “이 밖에도 피고인의 연령과 건강 상태, 성행, 환경, 범행의 동기, 범행 후 정황 등 모든 점을 종합했다”고 양형 이유를 설명했다.

대구 민경석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
