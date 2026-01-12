서산영덕고속도로서 또 사망사고…화물차 4대 추돌 2명 사망

이미지 확대 12일 오전 2시 46분쯤 청주시 상당구 문의면 서산영덕고속도로 청주 방향 문의청남대휴게소 인근에서 발생한 교통사고 현장. 충북도소방본부 제공. 닫기 이미지 확대 보기 12일 오전 2시 46분쯤 청주시 상당구 문의면 서산영덕고속도로 청주 방향 문의청남대휴게소 인근에서 발생한 교통사고 현장. 충북도소방본부 제공.

지난 10일 13명의 사상자가 발생한 서산영덕고속도로에서 이틀 만에 또다시 2명이 숨지는 교통사고가 발생했다.12일 오전 2시 46분쯤 청주시 상당구 문의면 서산영덕고속도로 청주 방향 문의청남대휴게소 인근에서 2차로를 달리던 2t 화물차가 앞서가던 14t 화물차를 추돌했다.이어 약 5분 뒤 9t 화물차와 8.5t 화물차가 잇따라 사고 현장을 덮쳤다.이 사고로 2t 화물차 운전자(60대)와 9t 화물차 운전자(30대 추정)가 숨졌고, 다른 화물차 운전자 2명은 다쳐 병원으로 옮겨졌다.경찰은 운전 부주의 등 모든 가능성을 열어놓고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.앞서 지난 10일 오전 6시쯤 서산영덕고속도로 경북 상주시 남상주나들목 인근 양방향에서는 블랙아이스 추정 사고로 화물차가 전도되는 등 차량 16대가 다중 추돌해 5명이 숨지고 8명이 다쳤다.국토부는 이 사고가 한국도로공사의 제설제 예비살포 미실시와 관련이 있는지를 조사할 방침이다.