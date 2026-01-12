관악구, 겨울철 안전사고 막는 ‘스마트 도로 열선’ 12.7㎞ 구축

2025년 총 12개 구간 2㎞ 길이 열선 설치

서울 관악구는 겨울철 폭설에 대응하기 위해 지난해 구암길 일대 등 12곳에 총 3014ｍ의 도로 열선을 설치했다고 12일 밝혔다.이에 따라 관악구의 스마트 도로 열선 시스템은 총 46곳 전체 길이 1만 2719ｍ로 늘어났다. 이 시스템은 눈이 오면 온도와 습도를 감지해 자동으로 가동돼 적설과 결빙을 방지한다. 효율적인 초동 대처가 가능해지면서 기습적인 폭설에도 안전 사고나 주민 불편을 예방할 수 있다.구는 도로 열선을 확대하기 위한 사업지 발굴이나 예산 확보에도 힘을 쏟고 있다. 지난해 7월 서울시에 특별조정교부금을 요청한 결과 지난달 17억 5000만원의 시비를 확보했다. 이를 투입해 남부순환로172길 일대, 광신길 일대 등 7곳에 총 1240m 길이의 열선을 추가로 설치할 계획이다.아울러 구는 오는 3월 15일까지를 ‘동절기 제설대책 기간’으로 정하고 재난안전대책본부를 가동 중이다. 지역 주민과 민간 단체, 자원봉사가, 민간 인력으로 구성된 제설기동반과 협력 체계도 더 공고히 하고 있다.박준희 구청장은 “앞으로도 외부 재원을 적극적으로 확보해 구 예산 부담을 줄이면서도 열선 설치 구간을 확대할 것”이라며 “안전한 관악을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.