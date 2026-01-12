미 해군 군수지원함 HJ중공업 영도조선소 입항…MRO 사업 본격

이미지 확대
유지·보수·정비를 위해 HJ중공업 영도조선소에 입항한 ‘USNS 아멜리아 에어하트함’. HJ중공업 제공
미국 해군의 4만t급 군수지원함 ‘USNS 아멜리아 에어하트함’이 유지·보수·정비(MRO)를 위해 HJ중공업 부산 영도조선소에 입항했다.
12일 조선업계에 따르면 이날 오전 부산항 도선과 예인선 등 지원에 따라 USNS 아멜리아 에어하트함이 HJ중공업 부산 영도조선소에 접안했다.
이 함정은 길이 210m, 너비 32m 크기로 미 해군 전투함 등 주력 함정에 최대 6000t의 탄약, 식량, 2400t의 연료를 보급할 수 있는 군수지원함이다.
HJ중공업은 이달부터 USNS 아멜리아 에어하트함 정비작업에 들어가 각종 장비와 설비 점검, 유지보수 등 작업을 거친 뒤 오는 3월 미 해군에 넘겨줄 예정이다.
HJ 중공업은 2024년부터 MRO 시장 진출을 준비했으며, 지난해 12월 미 해군 보급체계사령부(NAVSUP)로 USNS 아멜리아 에어하트함 MRO 사업을 수주했다.
MRO 시장 규모는 지난해 기준 79조원 규모로 조선업계의 새로운 수익원으로 떠오르고 있다. 이 중 미 해군 MRO 시장만 연간 20조원 규모로 추산된다. 국내에선 한화오션, HD현대중공업에 이어 HJ중공업이 세 번째로 미 해군으로부터 MRO 사업을 따냈다.
HJ중공업은 이번 USNS 아멜리아 에어하트함 MRO 사업 수행을 통해 시장 진출 발판을 마련하고, 미 해군과 함정 정비 협약을 체결해 군수지원함뿐 아니라 전투함과 호위함까지 MRO 사업 영역을 확장할 계획이다.
