용산역 비즈니스 라운지 인기… 전북 기업 ‘진출로’ 되나

이미지 확대 용산역 광주·전남·전북 비즈니스라운지. 전북상공회의소협의회 제공 닫기 이미지 확대 보기 용산역 광주·전남·전북 비즈니스라운지. 전북상공회의소협의회 제공

서울 용산역 전북 비즈니스 라운지가 전북 기업들의 수도권 비즈니스 허브로 자리 잡고 있다.12일 전북상공회의소협의회에 따르면 2025년 기준 용산역 전북 비즈니스 라운지 이용객은 7444명으로 전년 대비 20.6% 증가했다.특히 전북도가 2018년 비즈니스 라운지 운영에 합류한 이후 전북권 누적 이용객은 총 3만 1077명에 달한다.용산역 4층에 있는 비즈니스 라운지는 전북특별자치도·광주광역시·전라남도 등 3개 지자체와 10개 상공회의소(전주·익산·군산·전북서남·김제·광주·여수·광양·목포·순천)가 호남권 기업의 수도권 비즈니스 활동을 지원하기 위해 공동 운영하고 있다.프레젠테이션이 가능한 회의실과 사무·휴게공간 등 다양한 편의시설을 갖추고 있으며, 전북 지역 기업임과 관계기관 관계자는 평일(일요일 및 공휴일 제외) 오전 8시부터 오후 9시까지 무료로 이용할 수 있다.전북상공회의소협의회와 전북도는 최근 이용 편의성과 홍보 기능 강화를 위한 내부 리모델링을 완료하고, 수도권 방문객과 기업 관계자를 대상으로 한 홍보 기능도 대폭 강화했다. 이에 기업들의 만족도는 높아지고 있다.지난해 9월 비즈니스 라운지 이용객 500여 명을 대상으로 실시한 만족도 조사 결과, 응답자의 97.7%가 ‘만족’이라고 답했다.김정태 전북상협 회장은 “용산역 전북 비즈니스 라운지는 전북도와 상공회의소가 협력해 구축한 전북 기업 지원의 핵심 거점”이라며 “앞으로도 전북 기업들이 수도권에서 안정적으로 비즈니스 기반을 넓혀갈 수 있도록 전략적 거점으로 지속 육성해 나가겠다”고 밝혔다.