“수도권 쓰레기가 왜 충청도에”… 지방선거 ‘갈등의 핵’ 떠오르다

연 21만t ‘직매립 금지’ 후폭풍

청주시장 후보들 “반대” 공약

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

2026-01-12 1면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이달부터 종량제봉투 등 가연성 생활폐기물을 매립지에 바로 묻을 수 없고, 소각 후 남은 재만 가능하다. 공공소각장 신설이 지지부진한 상황에서 서울 25개 자치구가 지금껏 수도권매립지(인천 서구)에 직매립하던 연 21만t 남짓을 외부로 내보내게 된 이유다. 그러자 민간소각장이 집중된 충청권은 “수도권 쓰레기를 떠넘기는 방식이 돼서는 안 된다”며 반발했다. 이처럼 6·3지방선거를 앞두고 쓰레기 처리 문제가 사회적 갈등 현안으로 부상하고 있지만, 정부는 뾰족한 출구대책을 찾지 못하는 모양새다. 직매립 때보다 45%가량 늘어나는 처리비용을 오롯이 기초지자체가 부담하는 구조 역시 지속 가능할 수 없다는 지적도 나온다.11일 서울신문이 서울의 25개 자치구를 전수조사한 결과 올해부터 적용되는 수도권 직매립 금지에 대응하기 위해 15개 구는 이미 민간 처리시설과 계약을 맺었고, 나머지 10개 구도 추진 중이다. 이미 계약을 맺은 15개구의 폐기물처리 건수는 총 36건인데 경기도(26건·72.2%)가 가장 많고 충청(6건·16.7%), 인천(4건·10.8%) 순이었다. 충청권이 많은 이유는 여유 용량과 거리 때문이다.민간 처리시설 숫자는 수도권이 21곳으로 충청권(15곳)보다 많다. 하지만 여유 용량은 충청권(하루 1103t)이 수도권(하루 1096t)보다 많다. 서울과 상대적으로 거리가 가까운 충북 청주시의 이미 4개 민간 처리시설이 경기 광명시, 인천 강화군, 서울 강남구 등 3곳과 올해 6700t의 생활쓰레기를 처리하는 계약을 맺었다. 충청권의 반발은 거세다. 충북도는 지난 8일 “준비 부족으로 인한 부담이 비수도권에 전가될 경우 심각한 지역 갈등으로 이어질 것”이라고 경고했다.휘발성 강한 이슈인 터라 올해 지방선거의 핵심 공약으로 부상할 태세다. 청주시장에 출마하는 유행열(더불어민주당) 전 청와대 선임행정관은 “수도권은 편익을 독점하고 지방은 피해를 떠안도록 설계된 수도권 공화국의 필연적 결과”라고 주장했다. 허창원(민주당) 전 충북도의원도 “쓰레기를 가장 많이 만들어 내는 곳은 수도권인데 그 부담과 위험을 왜 청주 시민이 감당해야 하느냐”고 지적했다.기후에너지환경부와 한국환경공단의 자료를 토대로 서울 25개 자치구가 올해 소각해야 하는 생활폐기물량을 분석한 결과 21만 3422t(2024년 기준)에 이를 것으로 추정된다. 전국에서 배출되는 연간 생활폐기물 1705만t 중 수도권의 비중은 47.5%(경기도 434만t·서울 289만t·인천 83만t)에 이른다. 이 중 51만 6776t을 그동안 수도권매립지에 묻었는데, 올해부터 금지된 것이다. 자치구별로는 은평구가 2만 9810t으로 직매립 쓰레기양이 가장 많았고 금천구(2만 1528t)와 송파구(1만 4789t)가 뒤를 이었다.지방선거를 앞두고 갈등이 격화할 경우 갈 곳 잃은 쓰레기들로 서울에선 쓰레기 대란이 발생할 가능성을 배제할 수 없다. 환경단체 관계자는 “민간계약이라고는 해도 해당 시설에서 소각 전 파봉(종량제봉투를 개봉하는 것)해 소각 대상이 아닌 쓰레기가 나오면 지자체가 시설 운영 등을 규제할 수 있다”면서 “그런 식으로 서울 자치구와 계약을 맺은 업체들을 압박하게 되면 결국 서울 생활쓰레기 처리에 문제가 생길 수밖에 없다”고 말했다.비용 측면에서도 지방의 민간 처리시설은 지속 가능한 대안이 되기 어렵다. 2024년 서울 25개 자치구가 쓰레기 처리를 위해 쓴 돈은 종량제봉투 판매 수익을 제외하고 총 5635억원에 이른다. 이미 한 자치구당 200억원이 넘는 돈을 쓰레기 처리에 쓰고 있다는 뜻이다. 기존 인천 수도권매립지의 쓰레기 처리 단가는 t당 약 11만 7000원이었지만 민간 처리시설은 대부분 17만원 이상이다. 자치구의 쓰레기 처리 관련 재정 부담이 커진다는 뜻이다.결국 수도권에 전처리 시설을 설치하고 기존 소각장 용량도 늘려야 한다는 지적이 나오지만 쉽지 않다. 입지 선정 단계부터 주민 반대에 가로막히고, 동의를 얻어도 환경영향평가에만 수년이 걸린다. 이후 착공부터 가동까지 평균 7~10년이 걸리고 수천억원에 달하는 건설비도 부담이다. 공공 처리시설 부족이 외국계 자본의 배만 불린다는 지적도 나온다. 2021년 직매립 금지 결정 이후 외국계 사모펀드들은 민간 쓰레기 소각장의 지분을 대거 사들였다.전문가들은 쓰레기 문제를 지방정부에만 맡겨 놔선 안 된다고 지적한다. 배재근 서울과학기술대 에너지환경공학과 교수는﻿“지역에서 쓰레기 처리시설을 반대하는 것은 충분히 예측이 가능한 부분인 만큼 중앙정부 차원에서 우리 사회 전체 논의를 주도해 해결책을 찾아야 할 필요가 있다”고 말했다. 김용원 나라살림연구소 책임연구원은 “선거를 앞둔 지자체에서 쓰레기봉투 가격을 올리는 것은 현실적으로 쉽지 않다”면서 “기후에너지환경부나 광역 단위 등에서도 쓰레기 문제에 대한 제도적 보완 등을 고민할 필요가 있다”고 말했다. 구정우 성균관대 사회학과 교수는 “어느 지자체라도 언젠가 비슷한 상황에 처할 수 있다는 걸 기억해야 한다”며 “정치적 논쟁으로 확대해 서로 고통스럽게 하기보다는 초당적으로 국민의 복지 차원에서 접근하겠다는 자세를 취해야 한다”고 했다.