[속보] 경찰, ‘공천헌금’ 의혹 강선우·김경 주거지 압수수색

이미지 확대 강선우 더불어민주당 의원. 연합뉴스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 강선우 더불어민주당 의원. 연합뉴스 자료사진

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경찰이 ‘공천헌금 의혹’에 연루된 무소속 강선우 의원과 강 의원의 전 사무국장, 김경 서울시의원에 대한 강제수사에 착수했다.서울경찰청 공공범죄수사대는 11일 오후 5시 30분부터 뇌물 혐의를 받는 강 의원과 남모 전 사무국장, 김 시의원의 자택을 압수수색하고 있다고 밝혔다.강 의원은 2022년 지방선거를 앞두고 김 시의원이 공천을 대가로 건넨 1억원을 남 전 사무국장을 통해 수수한 혐의를 받는다.경찰이 이 사건 강제수사에 나선 것은 지난해 말 김병기·강선우 의원의 공천헌금 의혹이 각각 불거진 이후 처음이다.