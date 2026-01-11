[속보] 경찰, ‘공천헌금’ 의혹 강선우·김경 주거지 압수수색

이미지 확대
강선우 더불어민주당 의원. 연합뉴스 자료사진
경찰이 ‘공천헌금 의혹’에 연루된 무소속 강선우 의원과 강 의원의 전 사무국장, 김경 서울시의원에 대한 강제수사에 착수했다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 11일 오후 5시 30분부터 뇌물 혐의를 받는 강 의원과 남모 전 사무국장, 김 시의원의 자택을 압수수색하고 있다고 밝혔다.
강 의원은 2022년 지방선거를 앞두고 김 시의원이 공천을 대가로 건넨 1억원을 남 전 사무국장을 통해 수수한 혐의를 받는다.
경찰이 이 사건 강제수사에 나선 것은 지난해 말 김병기·강선우 의원의 공천헌금 의혹이 각각 불거진 이후 처음이다.
