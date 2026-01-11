‘강선우 1억’ 김경, 항공편 변경…귀국 앞당겨 오늘 오후 입국

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
김경 서울시의원. 서울시의회 제공
2022년 지방선거를 앞두고 더불어민주당 소속이던 강선우 의원에게 공천 대가로 1억원을 전달했다는 의혹을 받는 김경 서울시의원이 11일 오후 귀국한다. 수사가 본격화하자 미국으로 출국해 도피 의혹을 낳은 지 11일 만이다.
경찰 등에 따르면 애초 12일 오전 입국 예정이었던 김 시의원은 항공편을 변경해 이날 오후 인천국제공항에 도착할 예정이다. 정확한 항공편은 알려지지 않았다.
경찰은 김 시의원이 입국하는 대로 출국금지를 하고 조사에 나설 예정이다. 공항에서 바로 경찰 조사실로 압송하는 방안도 거론되는 것으로 전해졌다.
경찰 관계자는 “김 시의원이 입국 일정을 통보하는 등 (수사에) 협조한 상황”이라며 “체포 대신 귀국 후 최대한 빨리 조사할 예정”이라고 밝혔다.
공천헌금 의혹의 핵심 인물인 김 시의원은 경찰 고발 이틀 뒤인 지난달 31일 ‘자녀를 보러 간다’며 미국으로 떠났다.
하지만 정작 자녀는 만나지 못한 것으로 전해졌고, 현지시간으로 지난 6일 미국 라스베이거스에서 열린 IT·가전 전시회 CES 행사장에서 기업 관계자들과 함께 웃으며 사진을 찍고 있는 모습이 포착돼 공분을 샀다.
여기에 미국 체류 기간 텔레그램 탈퇴·재가입을 반복하며 증거인멸 우려가 나오기도 했다.
이런 가운데 김 시의원은 최근 변호인을 통해 강 의원에게 공천헌금 1억원을 보냈다는 혐의를 인정하는 취지의 자술서를 경찰에 제출했다. 김 시의원은 자술서에서 2022년 지방선거 국면에서 강 의원의 사무국장이던 남모 전 보좌관의 트렁크에 1억원을 실었다고 주장한 것으로 전해졌다.
심미경 서울시의원, 2년 연속 지방의원 약속대상 최우수상 수상
서울특별시의회 심미경 의원(동대문구 제2선거구, 국민의힘)이 한국매니페스토실천본부가 주최하는 제17회 2025 지방의원 매니페스토 약속대상 좋은 조례 분야에서 최우수상을 수상했다고 밝혔다. 심 의원은 이번 수상으로 지난해에 이어 2년 연속으로 최우수상을 수상하게 됐다. 한국매니페스토실천본부는 매년 전국 지방의원을 대상으로 공약 이행 사항과 입법 성과를 엄격히 심사해 시상한다. 심 의원이 수상한 ‘좋은 조례’ 분야는 조례의 적합성, 실효성, 그리고 시민 삶에 미치는 긍정적 영향력을 종합적으로 평가한다. 심 의원은 지난 한 해, 대도시의 특수성을 반영하여 지역적 특성에 맞는 교육환경 보호를 위해 다양한 이해관계자의 의견을 수렴하도록 하는 서울특별시교육청 교육환경 보호에 관한 조례 일부개정조례안, 교육청이 국제바칼로레아(이하 IB) 프로그램을 효과적으로 도입·운영하기 위한 서울특별시교육청 국제 바칼로레아(IB) 활성화에 관한 조례안 등 다양한 조례안을 마련해 왔다. 이러한 서울시민의 복지 증진과 교육 환경 개선을 위해 현장의 목소리를 세밀하게 반영한 조례를 발의하며 실질적인 변화를 이끌어낸 점을 이번 수상에서 높게 평가한 것으로 보인다. 심 의원은 “지난해에
서울시의회 바로가기
그러나 남 전 보좌관은 금품을 실었다는 사실을 알지 못했다고 진술한 것으로 알려졌다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
김경 서울시의원이 미국 체류 중 제출한 자술서의 핵심 내용은?