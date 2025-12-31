여친 살해 후 고속도로에 시신 유기…20대 구속

이미지 확대 수갑 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 수갑 이미지. 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

연인을 살해하고 시신을 고속도로에 유기한 20대 남성이 구속됐다.수원지법 안산지원(남성우 부장판사)은 31일 살인 및 사체유기 등 혐의를 받는 A씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 후 영장을 발부했다.A씨는 지난 28일 오후 9시 30분쯤 경기 안산시 단원구 선부동의 한 주택가 노상에서 여자 친구 B(20대)씨를 목 졸라 살해한 혐의를 받고 있다.이후 A씨는 차를 몰고 포천시의 한 고속도로변으로 가 B씨 시신을 유기하고 달아난 것으로 조사됐다.A씨는 범행 후 친구 C씨에게 범행 사실을 알렸고, C씨가 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.경찰 조사에서 A씨는 “B씨와 말다툼을 하다가 화를 참지 못하고 범행했다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.경찰은 A씨를 상대로 자세한 경위를 조사하는 한편 B씨의 시신을 부검해 사인을 밝힐 예정이다.