서울교통공사, 행안부 장관 표창 2관왕… 선제적 인파 관리 대책 인정받아

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
지하철역 계단에서 서울교통공사 안전요원들이 인파를 관리하고 있다. 서울교통공사 제공
서울교통공사가 ‘2025 사회재난대책 강화 유공’과 ‘2025 재난관리평가’에서 각각 행정안전부 장관 표창을 받으며 안전 관리 부문 2관왕을 달성했다고 31일 밝혔다.
공사는 ‘다중인파 안전관리 4대 전략’을 바탕으로 불꽃축제, 핼러윈 등 대규모 행사 시 선제적 안전대책을 시행해 왔다. 특히 인파 밀집도를 3단계(주의·혼잡·심각)로 세분화해 대응한 결과, 한 건의 인파 사고도 발생하지 않은 성과를 인정받았다.
또한, 전국 340개 재난관리책임기관을 대상으로 한 재난관리평가에서도 전 단계에 걸친 우수한 대응 체계를 인정받아 지난해보다 한 단계 상승한 ‘우수’ 등급을 획득했다.
한영희(사장 직무대행) 서울교통공사 기획본부장은 “이번 수상은 안정적인 도시철도 운행을 위해 노력한 결과”라며 “앞으로도 재난 대응 역량을 강화해 더욱 안전한 지하철을 만들겠다”고 밝혔다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
서울교통공사가 받은 행정안전부 장관 표창의 개수는?