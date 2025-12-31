김해공항 리무진버스, 동부산관광단지 정류소 신설…운행 개편

이미지 확대 김해공항 리무진버스. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 김해공항 리무진버스. 부산시 제공

부산시는 김해공항과 주요 관광거점을 연결하는 공항 리무진 버스의 운행 체계를 1월 5일부터 일부 개편한다고 31일 밝혔다.개편은 지난 7월부터 공항 리무진 버스의 운행 데이터를 분석한 결과를 바탕으로 노선 운영의 효율성과 이용객의 편의를 높이기 위해 추진한다.공항라무진1(해운대·기장 노선)은 관광 수요를 반영해 동부산관광단지 정류장을 새롭게 신설한다. 정류장은 공항행의 경우 오시리아 테마파크 앞, 기장행은 마티에 오시리아 앞에 설치한다.또 해운대해수욕장 근처 일부 정류소 위치를 조정한다. 해운대해수욕장 입구(09112) 정류소는 해운대해수욕장(09116) 정류소로 변경해 상행과 하행 명칭을 통일한다.수요가 적은 기장 노선은 운행 횟수를 줄이고, 수요가 많은 장산 노선은 늘린다. 이에 따라 장산 출발 리무진 버스의 배차 간격이 60분에서 20~60분으로 줄어든다. 공항 이용 수요가 집중되는 시간대에는 차량을 추가 투입해 혼잡도를 줄일 예정이다.공항리무진 2(서면·부전 노선)는 이용자의 부담을 줄이기 위해 성인 기준 운임을 7500원에서 6000원으로 인하한다.공항리무진 버스는 코로나19 확산 이후 이용자가 급격하게 줄어 사업자가 노선권을 반납하면서 2020년 운행을 중단했다. 지난 2월 새로운 사업자가 선정돼 올해 7월 31일부터 운행을 재개했다. 운행 재개 후 현재까지 하루 평균 300명, 누적 5만명이 이용하면서 안정적으로 운영되고 있다는 평가를 받는다.부산시 관계자는 “이번 개편은 운행 개시 이후 5개월간 탑승자들의 이용 패턴과 시민 의견을 종합적으로 반영해 결정했다. 이용 현황을 지속적으로 점검해 노선과 운행체계를 합리적으로 개선해 나가겠다”라고 밝혔다.