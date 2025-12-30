천안·진천서 고병원성 AI… 전국 산란계 24시간 이동중지

산란계·종오리 농장 2곳 확진… 긴급 방역 강화

충남 천안과 충북 진천의 가금농장에서 고병원성 조류인플루엔자(AI)가 발생했다.고병원성 조류인플루엔자 중앙사고수습본부는 30일 충남 천안시의 한 산란계 농장(9만 4000여 마리)과 충북 진천군의 종오리 농장(7800여 마리)에서 고병원성 AI가 확인됐다고 밝혔다.이번 확진은 올 동절기 들어 27·28번째 가금농장 발생 사례로, 중수본은 해당 농장에 대한 출입 통제와 살처분, 역학조사 등 긴급 방역 조치를 진행하고 있다.중수본은 전국 산란계 관련 농장과 시설, 차량에 대해 24시간 일시이동중지 명령을 내렸다. 종오리 농장 확진과 관련해서도 해당 계열사 오리 농장과 관련 시설, 차량에 같은 조치를 적용했다.또 고병원성 AI 발생 농장 반경 10km 이내 방역지역의 가금농장과, 발생 농장을 방문한 사람이나 차량이 출입한 농장과 시설, 차량에 대해 정밀검사를 실시할 예정이다. 오리에서의 감염 개체를 조기에 발견하기 위해 발생 계열사 계약사육 오리 농장에 대한 일제검사도 함께 진행한다.이번 두 건의 발생 모두 기존 방역지역 밖에서 확인된 만큼, 중수본은 해당 시·군에 방역지역뿐 아니라 관내 모든 가금농장을 대상으로 소독과 검사 등 방역 관리를 강화해 달라고 요청했다.중수본 관계자는 “전국 가금농장에서는 한파에 대비해 소독시설 동파를 방지하는 등 기본 방역 수칙을 철저히 지켜야 한다”며 “폐사 증가나 산란율 저하 등 주요 증상은 물론 경미한 이상이 나타나도 즉시 방역 당국에 신고해 달라”고 말했다.