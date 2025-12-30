‘의대 논란’ 휩싸이더니, 검은 정장 입고 고개 ‘푹’…“진심 죄송하다” 주인공은?

이미지 확대 뽀로로 공식 소셜미디어(SNS) 계정 ‘뽀롱뽀롱 뽀로로’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 뽀로로 공식 소셜미디어(SNS) 계정 ‘뽀롱뽀롱 뽀로로’ 캡처

인기 애니메이션 캐릭터 뽀로로가 ‘의대 진학’ 논란에 대해 공식 사과 영상을 올려서 화제다. “노는 게 제일 좋아”를 외치던 뽀로로의 의대 진학이라는 밈(meme)은 최근 한국의 의대 열풍을 풍자하는 인터넷 유머로 자리 잡았다.뽀로로 공식 소셜미디어(SNS) 계정 ‘뽀롱뽀롱 뽀로로’에는 최근 “죄송해서 죄송하다”는 글과 함께 뽀로로 사과 영상이 올라왔다.검은 정장을 입고 나온 뽀로로는 “매일 저만 재밌게 놀아서 죄송하다”며 말문을 열었다.이어 “‘노는 게 제일 좋다고 했으면서 의대 갔네’라고 말씀하시는데, 의도치 않게 많은 분의 기분을 기분을 상하게 해 진심으로 죄송하다”며 고개를 숙였다.뽀로로는 “앞으로 여러분의 기대에 부응하는 뽀로로가 되겠다”며 “다시 한번 진심으로 죄송하다”고 거듭 사과했다.영상에는 ‘#노는게제일좋아’, ‘#의대논란’, ‘#사과’ 등의 해시태그가 붙었다.뽀로로의 의대 논란은 수년 전부터 시작됐다. 2021년 한 누리꾼이 ‘뽀로로의 대모험’을 ‘뽀로로 의대모험’으로 잘못 읽고 “띄어쓰기를 잘해달라”며 썸네일 수정을 요청한 것이 발단이었다.이후 “뽀로로가 의대에 갔다”는 밈이 퍼지기 시작했다.일부 누리꾼들은 뽀로로 공식 유튜브 채널의 ‘뽀로로와 노래해요’ 영상을 근거로 들었다. 영상에는 의사가 된 뽀로로가 크롱의 발에 응급처치하고, 머리에 혹이 난 패티에게 붕대를 감는 장면이 나온다.누리꾼들은 이를 뽀로로 의대 진학의 ‘증거’라며 “노는 게 제일 좋다던 뽀로로가 의대에 갔다”며 배신감을 표현해 웃음을 자아냈다.‘노는 게 제일 좋아’는 뽀로로의 대표 주제곡이다. ‘노는 게 제일 좋아, 친구들 모여라’라는 가사로 유명하다.