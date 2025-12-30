부부싸움 중 아내 살해한 60대 남편…구속 송치

방금 들어온 뉴스

부부싸움 중 아내 살해한 60대 남편…구속 송치

임형주 기자
입력 2025-12-30 10:53
수정 2025-12-30 10:53
부부싸움 말다툼 중 아내 살해한 60대 남편 구속 송치

광주광역시 남부경찰서 전경
광주광역시 남부경찰서 전경


광주 남부경찰서는 부부싸움 끝에 아내를 살해한 혐의로 60대 남편 A씨를 구속 송치했다고 30일 밝혔다.

경찰에 따르면, A씨는 지난 22일 오후 광주광역시 남구 양림동 자택에서 60대 아내를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

A씨는 범행 이후 지인에게 자살을 암시하는 문자 메시지를 보냈고, 이를 받은 지인이 112에 신고했다.

신고를 접수한 경찰은 A씨의 자택을 수색하는 과정에서 숨진 아내를 발견했다. 이후 A씨의 행방을 추적한 끝에 다음날 오전 전남 보성의 한 야산에서 음독을 시도한 A씨를 체포했다.

체포 당시 의식이 없었던 A씨는 병원으로 옮겨졌다가 의식을 되찾았다.



경찰 조사 결과 A씨는 부부싸움 중 자신을 무시하는 아내의 발언에 화가 나 범행을 저질렀다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.
임형주 기자
