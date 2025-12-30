◇5급 전보
▲문화예술과장 김향선 ▲농촌경제과장 서윤석 ▲에너지산업과장 오봉호 ▲계곡면장 임은선 ▲상하수도사업소장 김정철 ▲보건소장 직무대리 임명란 ▲건설도시과장 김수진 ▲북평면장 이병길
◇5급 승진의결
▲총무과(교육재단 파견) 강재환 ▲총무과(군의회 파견) 김미향 ▲축산사업소장 김병오 ▲건강증진과장 직무대리 김숙경 ▲황산면장 직무태리 윤산호 ▲화원면장 직무대리 이성희
이은림 서울시의원, 2026년도 도봉구 학교 교육환경 개선 예산 약 187억원 확보
서울시의회 이은림 의원(도봉4, 국민의힘)은 2026년도 서울시교육청 예산에 도봉구 관내 초·중·고등학교 노후 교육환경 개선을 위한 약 187억원 규모의 기금포함 예산이 반영됐다고 밝혔다. 이 의원은 “예산결산특별위원으로 활동하며 학교 현장의 의견을 듣고, 학교별로 실제 필요한 교육환경 개선 사항을 살펴왔다”라며 “앞으로도 예결위원으로서 교육환경 개선이 실제 현장에서 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다. 이어 이 의원은 “도봉구 학생들이 보다 나은 안전한 환경에서 배우고 생활할 수 있도록 교육환경 개선 과정을 계속 점검하겠다”라고 강조했다. 서울시의회는 최근 본회의를 열어 2026년도 서울시교육청 예산안을 의결했으며, 해당 예산에는 학교 노후시설 개선과 안전·위생 환경 정비를 위한 사업들이 포함됐다. 2026년도 예산에 포함된 주요 사업으로는 ▲누원초등학교 교사동 화장실 개선 등 17억 9100만원 ▲방학중학교 본관동외벽개선과 게시시설개선 등 11억 500만원 ▲도봉중학교 학생체력증진시설개선 등 3억 4700만원 ▲오봉초등학교 교사동 조리시설전면보수 등 8억 3200만원 ▲서울문화고등학교 교사동 바닥 개선 및 화장실 개선 등 18억 300만원
