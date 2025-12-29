‘한옥살이’ 로망을 현실로…신혼부부 ‘한옥 임대주택’ 입주자 모셔요

다음 달 ‘미리내집’ 7가구 첫 모집
임대료 시세 대비 60~70% 수준
서울 종로구 가회동에 공급되는 미리내집 연계형 공공한옥 1호 내부 모습. 서울시 제공
서울시가 다음 달 신혼부부를 위한 한옥 미리내집 첫 입주자 모집을 받는다.
이번에 공급하는 한옥 미리내집은 총 7가구이며, 외관은 한옥이지만 실내는 현대식으로 리모델링 했다. 임대료는 시세 대비 60~70% 수준이다.
시는 30일 ‘미리내집 연계형 공공한옥’ 입주자 모집을 공고하고, 다음 달 15일과 16일 이틀간 입주자를 신청받는다. 시는 휴일인 일요일을 제외하고 다음 달 7일부터 14일까지 일주일간 실제 공급될 한옥을 둘러볼 수 있는 개방행사를 열고 12일 오후 3시에는 ‘원서동 4호’에서 현장 설명회도 개최한다.
한옥은 도심 내 중심업무지구와 가까운 종로구에 6가구, 성북구에 1가구가 공급된다. 종로구 ‘가회동 1호’는 한옥과 양옥이 연결된 형태로 앞뒤에 마당이 있어 야외 활동이 가능하다. 가장 작은 규모의 원룸형 한옥은 ‘계동 2호’다. 방 4개, 화장실 3개 등을 갖추고 있는 ‘원서동 4호’는 이번에 공급되는 한옥 중 가장 큰 규모로 ‘3대 이상 대가족’에 해당하는 신청자를 우선 선정한다.
한옥 미리내집은 가구당 월평균 소득 100% 이하에 해당하면 신청 가능한 ‘신혼·신생아 매입임대주택Ⅱ’ 방식을 따르며 가구별 자금계획에 맞춰 임대보증금과 월 임대료 비율을 조정할 수 있다. 특히 거주 중 자녀 출산 시 10년 거주 후 ‘장기전세주택’으로 우선 이주 신청할 수 있는 혜택도 주어진다.
한옥 입주자 모집과 관련된 자세한 사항은 서울한옥포털, SH서울주택도시개발공사 누리집에서 확인·신청할 수 있다.
최진석 서울시 주택실장은 “2027년부터는 신규 한옥마을 조성 사업과 연계해 마을별 10여호씩 꾸준히 공급해 신혼부부 주거 안정과 다양한 취향·생활양식을 반영하기 위해 노력하겠다”고 했다.
