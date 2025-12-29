부산항만공사, 내부통제·감사 발전 공로 감사패 수상

방금 들어온 뉴스

부산항만공사, 내부통제·감사 발전 공로 감사패 수상

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2025-12-29 16:45
수정 2025-12-29 16:45
부산항만공사 사옥. 부산항만공사 제공
부산항만공사 사옥. 부산항만공사 제공


부산항만공사는 사단법인 한국내부통제연구원으로부터 공공부문 내부통제와 감사 발전에 이바지한 공로를 인정받아 감사패를 수상했다고 29일 밝혔다.

한국내부통제연구원은 국제 수준의 체계적인 내부 통제체계 확립과 문화 정착을 위해 설립한 전문 연구기관이다. 내부통제 시스템의 구축, 운영, 평가에 관한 연구, 교육, 자문, 정책 제언 역할을 하고 있다.

부산항만공사는 내부통제와 자체 감사 기능이 형식적인 수준에 그치지 않고, 조직 전반의 책임성, 투명성을 높이는 수단으로 정착될 수 있도록 이바지한 공로를 인정받았다.

특히 현장 중심의 의견 수렴과 구성원과의 지속적 소통을 통해 내부통제에 대한 이해, 공감대를 조직 전반으로 확산한 것으로 평가받았다. 또 이를 실제 기관 운영에 접목해 내부통제가 전사적 실천 과제로 인식되고 자율적, 지속해 실천할 수 있도록 체계를 고도화했다는 평가도 받았다.

부산 정철욱 기자

위로