서울 강서구 개화산에서 병오년 해맞이 행사

팝페라·국악공연·시 낭송 등

서울 강서구가 내년 1월 1일 개화산 정상에서 ‘2026 개화산 해맞이 행사’를 연다고 29일 밝혔다.개화산은 해발 128m 높이로 한강을 사이에 두고 행주산성과 마주한 강서구의 대표적인 해맞이 명소다.행사는 오전 6시 30분 시 낭송, 길놀이, 팝페라, 타악 공연 등으로 시작된다. 오전 7시 30분부터 액운을 물리치고 건강과 재물이 깃들기를 기원하며 큰북을 치고, 진교훈 구청장이 신년 메시지를 전할 예정이다.일출이 예정된 오전 7시 47분을 앞두고 해돋이 카운트다운과 함께 축포 퍼포먼스가 펼쳐진다.행사장 곳곳에서는 참여형 프로그램 등 부대행사도 운영된다. 병오년을 상징하는 붉은 말 탈인형과 함께하는 포토존도 마련된다. 인공지능(AI) 신년운세나 AI 소원 사진, 대형 풍선 소망쓰기 등 프로그램도 준비됐다.진 구청장은 “개화산에서 맞이하는 새해 첫해가 구민 한 분 한 분에게 희망과 용기를 전하는 출발점이 되길 바란다”며 “병오년 붉은 말처럼 역동적으로 도약하며, 구민과 함께 미래를 키우고 성과는 함께 나누는 강서를 만들어 가겠다”고 말했다.