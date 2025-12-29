울산 울주에 주거·창업 복합기능 갖춘 ‘청년특화주택’ 건립

방금 들어온 뉴스

울산 울주에 주거·창업 복합기능 갖춘 ‘청년특화주택’ 건립

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2025-12-29 15:54
수정 2025-12-29 15:54
지상 8층 규모에 주택 등 조성… 2029년 하반기 입주 목표

울산 울주군 청량읍 상남리에 조성될 청년특화주택 조감도. 울산시 제공
울산 울주군 청량읍 상남리에 조성될 청년특화주택 조감도. 울산시 제공


울산 울주군에 주거와 창업 복합기능을 갖춘 ‘청년특화주택’이 건립된다.

울산시는 국토교통부의 ‘특화 공공임대주택 건립사업’에 선정돼 총 사업비 302억원을 들여 오는 2029년 울주군 청량읍 상남리에 ‘청년특화주택’을 건립한다고 29일 밝혔다.

시는 내년 하반기 주거환경개선사업 정비계획 변경을 시작으로 2027년 하반기 토지 보상 및 설계를 거쳐 2028년 상반기 착공해 2029년 하반기 입주를 목표로 하고 있다.

이 사업은 울산·미포국가산단 등 주요 산업단지 배후 지역의 청년 근로자 주거 공급 부족을 해소하고, 창업 기회 제공과 일자리 창출 효과를 기대한다.

지상 8층의 건물은 1~2층 주차장(100면), 3층 복합체력단련센터, 4~8층 주택 100호(전용면적 26㎡)가 들어선다.

특히 3층 전체를 청년특화시설로 조성해 체력단련실과 요가·단체운동(GX)실, 필라테스실, 북카페 등을 갖출 예정이다. 시는 분야별 전문 창업자를 모집해 시설 운영을 맡기는 방식으로 청년 창업 기회를 제공하고 이를 일자리 창출로 연계할 계획이다.

시 관계자는 “이번 사업은 청년특화시설을 통해 주거와 창업, 일자리를 연계한 울산형 공공주택 ‘유홈(U home)’의 새로운 모델”이라며 “청년이 일하고 머무를 수 있는 정주 여건 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
울산 박정훈 기자
