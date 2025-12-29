한성대 현대무용단 ‘대한민국무용대상 대통령상’ 수상

방금 들어온 뉴스

주현진 기자
입력 2025-12-29 15:18
수정 2025-12-29 15:18
한성대학교 현대무용전공 무용단 ‘Project S’. 한성대 제공
한성대학교 현대무용전공 무용단 ‘Project S’가 지난 11일 대한무용협회 주최로 열린 ‘2025 대한민국무용대상’에서 최고 영예인 대통령상을 수상했다고 29일 밝혔다.

대한민국무용대상은 서류와 영상 심사, 현장 본선을 거쳐 결선까지 3단계의 엄격한 과정을 통해 수상작을 선정하는 국내 최고 권위의 무용 시상제도다.

‘Project S’는 지난해 문화체육관광부 장관상을 받은 데 이어 올해는 본선 최고점 기록 및 결선에서의 압도적인 예술성을 인정받으며 2년 연속 주요 부문 수상이라는 쾌거를 이뤘다.

정석순 한성대 현대무용전공 지도교수는 “학생들의 창작 노력이 의미 있는 성과로 이어져 뜻깊다”며 “이번 수상이 학생들이 무대 전문가로 성장하는 발판이 되길 바라며 앞으로도 교육과 창작이 유기적으로 연결된 커리큘럼을 이어가겠다”고 밝혔다.

주현진 기자
