[속보] "중국인 가장 많아" 장기체류 등록외국인 160만명 돌파

방금 들어온 뉴스

[속보] “중국인 가장 많아” 장기체류 등록외국인 160만명 돌파

이정수 기자
이정수 기자
입력 2025-12-27 15:13
수정 2025-12-27 15:13
이미지 확대
한글날인 9일 광화문광장에서 한국예술문화원 주최로 열린 ‘한글창제 579주년 기념 휘호대회’에 참가한 외국인들이 직접 붓으로 쓴 한글을 들어보이고 있다. 사진은 기사 내용과 직접 관련 없음. 2025.10.9 연합뉴스
한글날인 9일 광화문광장에서 한국예술문화원 주최로 열린 ‘한글창제 579주년 기념 휘호대회’에 참가한 외국인들이 직접 붓으로 쓴 한글을 들어보이고 있다. 사진은 기사 내용과 직접 관련 없음. 2025.10.9 연합뉴스


학업이나 취업 등을 목적으로 한국에 장기 체류하는 등록외국인 수가 160만명을 넘어선 것으로 집계됐다.

27일 법무부 출입국외국인정책본부의 통계월보에 따르면 지난 11월 기준 국내 체류 등록외국인은 160만 6633명으로, 전년 동기(148만 8091명)보다 8.0% 늘었다.

같은 기간 전체 체류 외국인이 264만여명에서 272만여명으로 3.2% 증가한 것보다 오름폭이 더 컸다.

등록외국인은 학업이나 취업을 위해 한국에 90일 이상 체류할 목적으로 입국해 등록을 마친 외국인을 의미한다. 이들은 외국인등록증을 발급받을 수 있고, 거주지 변경 시 14일 이내에 신고해야 한다.

등록외국인은 2021년 109만 3891명, 2022년 118만 9585명, 2023년 134만 8626명으로 매년 크게 증가하다가 지난해엔 148만 8353명을 기록한 데 이어 올해 처음으로 160만명대를 넘어섰다.

국적별로 보면 중국(29.8%)이 가장 많았고 이어 베트남(18.4%), 네팔(5.5%), 우즈베키스탄(4.3%), 캄보디아(4.1%) 순이었다.

거소 신고한 외국국적동포 55만 3927명 중 69.7%는 중국이었다. 미국은 9.5%, 러시아는 5.9%, 우즈베키스탄은 5.3%다.

지역별로는 등록외국인의 54.0%는 수도권에 거주하고 있었다. 영남권(20.6%), 충청권(12.8%), 호남권(8.9%)이 뒤를 이었다.

수도권에서 등록외국인이 가장 많이 사는 곳은 경기 화성시(5만 4584명)로 나타났다. 이어 시흥시(4만 2158명), 안산시 단원구(3만 8398명), 평택시(3만 5893명)도 등록외국인 밀집 지역으로 꼽혔다.

체류 자격별로 보면 고용허가제로 알려진 비전문취업(E-9) 비자가 33만 5122명으로 가장 많았다. 이어 유학(D-2) 22만 2099명, 영주(F-5) 21만 9266명, 결혼이민(F-6) 15만 2546명 등 순이었다.
이정수 기자
