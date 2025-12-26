서울시, 상암DMC 홍보관용지 매각공고

2023년 DMC 홍보관 종료 후 첫 공급 부지

용적률 최대 800%, 최대 높이 60m

이미지 확대 마포구 상암 DMC 홍보관 부지 위치도

마포구 상암 DMC 홍보관 부지 위치도

서울시 제공

서울시 제공

서울시는 마포구 상암동 디지털미디어시티(DMC) 내 홍보관 용지에 대한 매각 공고를 시행한다고 26일 밝혔다.2023년 DMC 홍보관 운영 종료 이후, 민간 창의 개발을 유도하기 위해 해당 용지 지정용도 폐지 뒤 첫 공급 부지다. 시는 지난 4일 지구단위계획 변경 고시를 통해 지정용도를 폐지했으며, 특정 용도 제한 없이 다양한 상업·업무 기능을 수용할 수 있도록 했다.매봉산로 방향 서측 경계선에서 15m 이격해 조성하고 공지를 개방하고, 필로티 형태로 저층부 일부 또는 전부를 3개 층 이상 개방, 저층부를 가로 친화적으로 설계 및 주차 진입부 설계 시 보행자 안전과 편의를 충분히 확보하는 조건으로 매각한다.홍보관 용지는 일반상업지역으로, 용적률은 최대 800%, 건축 가능 높이는 최대 60m까지 허용된다. 감정평가액은 922억원(평당 약 1억원)이며, 기존 가설건축물을 포함한 상태로 공급된다. 입찰은 한국자산관리공사가 운영하는 온비드(인터넷 입찰시스템)를 통해 진행되며, 감정평가액 이상 최고가 입찰자를 낙찰자로 선정한다. 매매계약이 2026년에 체결될 경우, 사업자는 계약 체결일부터 3년 내 착공해 2032년까지 준공해야 한다.주용태 서울시 경제실장은 “지난 20여 년간 DMC 홍보관은 상암 창조산업 클러스터 조성을 위한 공공시설로서 역할을 충분히 수행해 왔다”며, “DMC의 중심 입지에 걸맞게, 개방성과 공공성을 갖춘 상징적인 건축물이 들어서 DMC 전반의 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.