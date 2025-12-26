부산진구, 2025 매니페스토 문화정책 우수 수상

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

부산진구, 2025 매니페스토 문화정책 우수 수상

정철욱 기자
정철욱 기자
입력 2025-12-26 15:52
수정 2025-12-26 15:52
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
부산진구 김영욱(왼쪽에서 네 번째) 구청장과 직원들이 한국매니페스토실천본부가 주관 ‘2025 매니페스토 문화정책 콘체르토’에서 문화 거버넌스 구현 분야 우수상 수상 기념 촬영을 하고 있다. 부산진구 제공
부산진구 김영욱(왼쪽에서 네 번째) 구청장과 직원들이 한국매니페스토실천본부가 주관 ‘2025 매니페스토 문화정책 콘체르토’에서 문화 거버넌스 구현 분야 우수상 수상 기념 촬영을 하고 있다. 부산진구 제공


부산 부산진구는 한국매니페스토실천본부 주관 ‘2025 매니페스토 문화정책 콘체르토’에서 문화 거버넌스 구현 분야 우수상을 받았다고 26일 밝혔다.

매니페스토 문화정책 콘체르토는 전국 기초자치단체의 문화정책 우수 사례를 공유하고 확산하기 위해 마련됐다. 전국 85개 기초자치단체가 제출한 160개 사례를 대상으로 1차 서면 심사, 2차 현장 발표를 거쳐 수상 기관을 선정했다.

부산진구는 이번 대회에서 부산진문화재단의 ‘부산진구 문화 공론장과 찾아가는 예술 마차로 만든 협치 문화 거버넌스’를 발표해 부산 지자체 중 유일하게 우수사례로 선정됐다.

협치 문화 거버넌스는 지역 주민이 정책 논의 과정에 직접 참여하고, 주체적으로 지역 축제의 기획·실행을 함께하는 주민 참여 기반 문화 거버넌스 모델로 평가받았다.

부산진구 관계자는 “이번 수상은 주민이 직접 참여한 문화정책이 인정받은 결과”라며 “앞으로도 주민이 지역 문제 해결에 주체적으로 참여하도록 적극 지원하겠다”라고 밝혔다.
부산 정철욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
부산진구가 수상한 분야는 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로