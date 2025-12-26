광주 광산구, 매니페스토 문화정책 콘체르토 ‘우수상’ 수상

‘4만 인파 운집’ 광산세계야시장, 문화 기반 도시 활’ 우수사례 호평

지난 10월 18일 광산구 월곡동 차 없는 거리에서 진행된 '2025 광산세계야시장'에서 퍼레이드가 펼쳐지고 있다.

광주 광산구가 4만여 명이 세계 맛과 멋을 즐긴 지구촌 축제 ‘광산세계야시장’ 성공 개최로 한국매니페스토실천본부의 ‘2025년 매니페스토 문화정책 콘체르토’에서 우수상을 받았다.지방정부의 우수 문화정책을 발굴하고 알리기 위해 올해 처음 열린 이번 대회에는 전국 84개 시·군·구가 참여했다.광산구는 26일, 민선 8기 새롭게 시도한 광산세계야시장이 ‘문화를 도시 활력 회복의 핵심 수단으로 활용한’ 우수사례로 꼽혔다고 밝혔다.지난해 첫선을 보인 광산세계야시장은 올해 더 큰 성공을 거두며, 전세계의 다양한 문화로 광주의 밤을 밝히는 ‘광주 속 세계인의 축제’로 발돋움했다.첫 회보다 규모를 키워 지난 10월 18일 월곡동 ‘차 없는 거리’에서 개최한 광산세계야시장은 전국에서 4만여 명을 끌어모으며, 대성황을 이뤘다.일회용품 없는 친환경 축제 운영, 주민·상인의 적극적인 참여를 바탕으로 세계 19개 나라 공동체가 다채롭고 이색적인 먹거리 그리고 다양한 공연을 선보이며 월곡동 거리를 ‘작은 지구촌’으로 탈바꿈시켰다.축제의 성공은 지역 상권에 활기를 불어넣었다.광산구가 통신 빅데이터, 신용카드 매출 데이터 등을 분석한 결과, 광산세계야시장 개최로 주변 상권 매출이 전주에 견줘 12%가 상승한 것으로 나타났다. 상권 활성화 효과를 입증한 것이다. 세계 다양한 먹거리가 방문객들의 입맛을 사로잡으며, 상권 매출 상승을 견인한 것으로 분석됐다.또 외국인 방문객 비중이 18.6%로, 다른 축제에 비해 월등히 높은 것도 눈에 띄었다.이번 평가에서도 광산세계야시장은 한국인과 세계인이 다 함께 문화를 즐기는 국제 교류와 화합의 장을 구현하며, 지역 상권을 활성화한 문화 기반 도시 활력의 대표 사례로 높은 평가를 받았다.광산구 관계자는 “광산세계야시장은 선주민과 이주민 공동체가 주도해 다양한 문화를 펼치며, 도시 경쟁력을 높이는 새로운 축제 모델로 성장하고 있다”라며 “광산세계야시장의 성공을 토대로 지역 활력과 공동체 회복을 견인하는 시민 중심 문화정책을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.