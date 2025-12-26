AI 산업 등 미래 신산업 육성… 울산시, 산업용지 513만 6000㎡ 확보

방금 들어온 뉴스

AI 산업 등 미래 신산업 육성… 울산시, 산업용지 513만 6000㎡ 확보

박정훈 기자
박정훈 기자
입력 2025-12-26 10:47
수정 2025-12-26 10:47
울산시청.
울산시청.
울산시청.


울산시가 인공지능(AI) 산업 등 미래 신산업 육성을 위한 513만㎡ 규모의 산업용지를 확보했다.

울산시는 오는 2035년까지 10년간 활용할 산업시설용지 513만 6000㎡(계획면적)를 확보했다고 26일 밝혔다. 시는 이런 제5차 산업입지 수급계획을 마련하고 국토교통부 등 중앙부처와 협의를 마쳤다.

이번에 확보된 면적은 제4차 산업입지 수급계획에서 확보된 산업입지 순수요 면적 203만㎡ 대비 2.53배 증가한 규모다.

시는 AI·에너지 대전환 시대를 맞아 기존 주력산업을 기반으로 한 미래 신산업 육성을 위해 산업입지 확보에 총력을 기울여 온 결과 다른 시도보다 산업입지 수요를 대폭 늘려 계획에 반영했다고 설명했다.

시는 제5차 산업입지 수급계획을 통해 향후 추진할 성안약사산업단지, 유(U)-밸리, 수소융복합밸리 등 일반산업단지 조성 사업을 원활하게 진행할 수 있을 것으로 기대한다.



시 관계자는 “자동차·조선 등 친환경 모빌리티 산업, 수소·이차전지 등 에너지 신산업, 화학산업 대전환, AI 관련 산업 등 산업도시 재도약기에 접어든 핵심 산업 분야 기업 수요에 적극 대응할 수 있을 것”이라고 밝혔다.
울산 박정훈 기자
