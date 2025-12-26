부산시, ‘안전한 학교 가는 길’ 조성…내년 시범사업 3곳 추진

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시청 전경. 부산시 제공

부산시는 26일 시청에서 ‘15분 도시 안전한 학교 가는 길’ 민관협의체를 출범하고 내년부터 시범사업을 추진한다고 밝혔다.협의체는 학교 주변에 사고 위험성이 높고 학교와 생활권이 단절된 보행 공간을 찾아 차량 동선을 분리해 학생의 안전한 보행 환경을 확보하는 역할을 한다.협의체는 부산시 미래혁신부시장과 시, 경찰청, 교육청의 실무과장 6명, 교통·교육 전문가와 학부모 대표, 시민단체 대표 등 민간 위원 4명 등으로 구성했다.협의체는 앞으로 연 2회 정례회와 수시 실무협의회를 열고 통학로 개선 대상지 선정, 설계·공사·평가까지 전 과정을 관리한다.통학로 개선은 프랑스 파리 사례처럼 차량이 진입할 수 없는 ‘차 없는 길’, 국공유지나 학교 담장 등 유휴공간을 활용한 ‘보행자 전용 보도’, 도막 포장 등을 통해 보행 동선을 시각적으로 분리하는 ‘보행자 안심 도로’ 등 3가지 유형으로 사업을 추진할 예정이다.협의체는 구·군과 교육지원청이 추천한 후보지 64곳을 조사하고 현장 점검, 주민 의견 수렴을 거쳐 1차 대상지 3곳을 선정할 예정이다. 설계와 공사는 내년 하반기 시작할 예정이며, 사업 추진 과정에서 인근 주민과 상가의 통행·주차 불편을 최소화하기 위해 도로체계 조정, 일방통행 지정, 통학 시간대 탄력 운영 등 보완방안도 검토한다.시는 시범사업이 완료되면 협의체 합동 점검과 평가를 통해 효과를 분석하고 중장기적으로 사업을 전체 구·군으로 확대할 예정이다. 부산시 관계자는 “민관이 힘을 모아 학생들이 안심하고 걸을 수 있는 학교 주변 보행 환경을 하나씩 만들어가겠다”라고 밝혔다.