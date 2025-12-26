전북대 ‘학폭 전력’ 수시 지원자 18명 전원 불합격

방금 들어온 뉴스

전북대 ‘학폭 전력’ 수시 지원자 18명 전원 불합격

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2025-12-26 10:00
수정 2025-12-26 10:00
전북대학교 본관. 전북대 제공
전북대학교 본관. 전북대 제공


2026학년도 전북대학교 수시모집에서 학교폭력 전력이 확인된 지원자 18명이 전원 불합격했다.

26일 전북대에 따르면 이번 2026학년도 수시모집 지원자 가운데 학생부교과 및 실기전형에서 9명, 학생부종합전형에서 9명 등 총 18명이 학교폭력 조치 4호에서 8호까지의 이력이 확인됐다.

이들 모두 12월 24일 최종 등록 결과 불합격했다.

전북대는 지난해 수시모집 학생부 종합전형과 정시모집에서만 학교폭력 조치사항을 평가에 반영했다.

올해는 학생부 교과전형까지 확대했다.

전북대 학생부교과전형의 학교폭력 조치사항 반영 기준을 보면 조치 1~3호는 5점, 4~5호는 10점, 6~7호는 15점, 8~9호는 50점을 감점한다.

학생부종합전형의 경우 정량 감점 방식 대신 정성평가를 통해 학교폭력 이력이 평가에 반영돼 불이익이 부과된다.

안정용 전북대 입학본부장은 “학교폭력은 어떠한 이유로도 용납될 수 없는 행위로 대학 입시에서도 이를 엄정하게 반영하고 있다”며 “앞으로도 학교폭력 조치사항을 철저히 검증·관리해 공정하고 책임 있는 입시문화 정착에 앞장서겠다”고 강조했다.
설정욱 기자
