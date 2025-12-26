장시간 재난 대응에 ‘한 끼의 힘’…대구소방, 내년부터 119급식 지원차 현장 투입

이미지 확대 대구소방안전본부는 장시간 재난 현장에서 활동하는 소방대원의 회복과 안전을 체계적으로 지원하기 위해 ‘119급식지원차’를 도입하고 시연 및 운영 전반을 점검했다. 대구소방안전본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 대구소방안전본부는 장시간 재난 현장에서 활동하는 소방대원의 회복과 안전을 체계적으로 지원하기 위해 ‘119급식지원차’를 도입하고 시연 및 운영 전반을 점검했다. 대구소방안전본부 제공

대구소방안전본부는 내년 1월부터 각종 재난 현장에 ‘119급식 지원차’를 운영한다고 26일 밝혔다.장시간 재난 현장에서 활동하는 소방대원의 회복과 안전을 체계적으로 지원하기 위해서다.이를 위해 대구소방은 지난 24일 대구소방안전본부 청사 앞에서 사전 시연회를 개최하고 장비 구성과 급식 제공 기능 전반을 점검했다.이번 119급식 지원차 도입은 올해 1월 도입된 ‘119회복지원차량’의 운영 성과와 현장 경험을 바탕으로 재난 현장에서 요구되는 지원 기능을 한층 세분화하고 전문화하기 위해 추진됐다.119급식 지원차는 현대 봉고3(1t) 차량을 기반으로 제작됐다. 외부에는 발전기와 가스 설비를 갖추고 내부에는 냉장고, 전자레인지, 온수통, 커피메이커, 화구 등을 설치해 전력 공급이 어려운 현장에서도 안정적인 급식 지원이 가능하도록 구성됐다.기존 회복지원차량은 단순히 휴식 공간 제공과 심신 회복을 중심으로 운용됐다면, 급식지원차는 현장 내 즉각적인 급식 제공 기능을 강화해 대원의 체력 회복을 돕는다.엄준욱 대구소방안전본부장은 “119급식지원차 도입은 단순한 편의 제공을 넘어, 재난 현장에서 헌신하는 소방대원의 회복을 뒷받침하는 핵심 지원 수단”이라며 “앞으로 급식지원차와 회복지원차량을 상호 보완적으로 운영해 재난 현장에서 활동하는 소방대원이 충분한 영양 섭취와 휴식을 병행할 수 있는 환경을 조성하겠다”고 말했다.