대구 경찰 '쿠팡 물류센터 폭발물 설치' 협박 문자 발신자 추적

방금 들어온 뉴스

대구 경찰 ‘쿠팡 물류센터 폭발물 설치’ 협박 문자 발신자 추적

민경석 기자
민경석 기자
입력 2025-12-25 14:55
수정 2025-12-25 14:55
이미지 확대
쿠팡 물류센터. 뉴스1
쿠팡 물류센터. 뉴스1


경찰이 경기도 안성 쿠팡 물류센터에 폭발물을 설치했다는 협박 문자를 보낸 발신자 추적에 나섰다.

25일 경찰에 따르면 전날 오후 2시쯤 대구경찰청에 “안성 쿠팡 물류센터에 폭발물을 설치했다”는 112 문자 신고가 접수됐다.

해당 문자에는 ‘오늘(24일) 오후 8시까지 5억원을 입금하라’는 내용과 특정 계좌번호가 적혀 있었던 것으로 알려졌다.

이에 대구경찰청은 경기 안성경찰서에 공조 요청을 하고 인근 쿠팡 물류센터 총 3곳을 폐쇄하고 경찰특공대와 폭발물 처리반 등을 투입해 수색 작업을 벌였다. 이들 물류센터 직원 870명은 업무를 중단하고 귀가조치 됐다.

다행히 현장에서 폭발물이 발견되지 않았고, 문자 메시지 발신자가 입금 시한으로 정한 오후 8시 이후에도 특이사항이 발견되지 않으면서 경찰은 6시간 여 만에 철수했다.



대구경찰청 측은 “문자 발송에 이용한 전화 위치를 파악하는 한편, 발신자 신원을 파악하는 중”이라며 “최근 삼성전자와 카카오, 네이버, KT, 대구 지역 내 고교 등을 대상으로 한 폭파 협박도 잇따랐던 만큼 이번 사건도 연관이 있는 지 확인할 것”이라고 말했다.
대구 민경석 기자
위로