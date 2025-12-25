‘높이 184m’ 인천 제3연륙교 전망대, 기네스북 올랐다

美 128m 기록 경신… 내년 3월 개방

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

2025-12-25 27면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인천경제자유구역청은 청라와 영종을 잇는 제3연륙교의 전망대(조감도)가 영국 기네스북 ‘세계 최대 높이 해상교량 전망대’로 인증받았다고 24일 밝혔다. 앞서 미국 세계기록위원회(WRC)도 전망대를 같은 부문 세계 최대 높이로 인증한 바 있다.인천경제청은 조만간 기네스 측으로부터 인증서를 받아 제3연륙교 개통 하루 전인 다음 달 4일 ‘인증서 제막식’을 열기로 했다.전망대는 제3연륙교 주탑에 설치된다. 아파트 67층 높이인 해발 184.2m로 현재까지 세계 최고 높이로 알려진 미국의 페놉스콧 내로스 교량 전망대(128m)보다 56m가량 높다.40여명이 동시에 들어갈 수 있는 약 165㎡ 면적의 전망대 사방에는 통유리가 설치돼 맑은 날 남산서울타워, 롯데월드타워 등도 조망이 가능하다. 15인승 엘리베이터를 타고 올라가게 설계됐으며 전망대 외곽에는 엣지워크도 만든다.인천경제청은 내년 3월쯤 전망대를 개방할 예정이다.제3연륙교는 영종대교(제1연륙교), 인천대교(제2연륙교)에 이어 영종도와 육지를 연결하는 세 번째 연륙교다. 길이 4.68㎞, 폭 30m, 왕복 6차로로 내년 1월 5일 개통한다.