‘서울 매력일자리’에서 AI 직무교육까지…공공·민간 3600명 선발

이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
서울 매력 일자리 포스터
서울 매력 일자리 포스터
서울시는 직무교육과 일 경험을 제공해 민간 취업으로 연계하는 ‘서울 매력일자리’를 내년 3600명 규모로 운영한다고 24일 밝혔다. 이는 올해 3500명보다 100명 확대된 규모다.
매력일자리는 공공형과 민간형으로 구분된다. 시는 내년 공공형을 1620명, 민간형을 1980명 선발한다.
공공형 매력일자리는 서울시·자치구·투자출연기관에서 근무하며 민간 일자리에 진입할 수 있도록 지원하는 사업이다.
참여 대상은 18세 이상 실업 상태인 서울시민이며 최대 18개월 동안 근무할 수 있다. 시급 1만 2121원으로 월급 약 252만원의 서울형 생활임금을 적용받게 된다. 자격증·어학 시험 응시료도 연 3회(회당 5만원 이내) 지원받을 수 있다.
공공형 매력일자리 직무교육은 기존의 경영기획, 행정사무, 문화·예술경영, 돌봄, 교육·상담 5개 분야에 내년에는 인공지능(AI) 활용을 추가해 총 6개 분야로 확대된다. 신규 참여자는 근무 전 40시간의 교육을 의무적으로 이수해야 한다.
참여자 모집은 이날부터 내년 1월 9일까지 서울시 홈페이지나 서울시 일자리포털을 통해 공고될 예정이다. 접수는 내년 1월 5일부터 9일까지다. 내년 2월 중 최종 선발된다.
민간형 매력일자리는 직무교육과 인턴 근무, 민간기업 취업 연계 순으로 이뤄진다. 민간기업 참여형과 민간단체 협력형으로 구분된다. 각각 민간기업 참여형은 1390명, 민간단체 협력형은 590명을 선발한다.
민간형 매력일자리는 내년 2월 사업자 선정을 거쳐 3∼4월 참여자 모집을 시작한다.
김영철 서울시의원, 강동구 특별교부금 14억 3000만원 확보
서울시의회 주택공간위원회 김영철 의원(국민의힘, 강동5)이 강동구 지역 현안 해결을 위한 서울시 특별교부금 14억 3000만원을 확보했다고 밝혔다. 이번 특별교부금은 노후 공원과 보행환경 개선, 범죄 예방 인프라 확충 등 주민 체감도가 높은 생활환경 개선 사업에 집중 투입되며, 강동구 성내·천호·둔촌 일대의 안전성과 도시 환경을 전반적으로 끌어올릴 것으로 기대된다. 사업별 주요 내용은 다음과 같다. 보람어린이공원 재정비(4억원) 성내동 444-6번지에 위치한 보람어린이공원을 대상으로 노후 공원시설물을 전면 정비한다. 어린이 이용이 잦은 공간 특성을 고려해 ▲노후 놀이·휴게시설 교체 ▲바닥 포장 정비 ▲녹지대 개선 등을 추진하며, 총사업 면적은 989.9㎡이다. 본 사업을 통해 아이와 보호자 모두가 안심하고 이용할 수 있는 쾌적한 근린공원 환경 조성이 기대된다. 천호·성내지역 공원 내 전기시설 정비(2억 5000만원) 강동구 관내 근린공원 13개소를 대상으로 노후 공원등과 분전함을 교체·정비한다. 공원등 74등과 분전함 13면을 교체하고, 공원등 8등을 추가 설치해 야간 이용 안전성을 높이고 전기시설 사고를 예방할 계획이다. 천호·성내·둔촌지역 방범 C
서울시의회 바로가기
주용태 시 경제실장은 “새해에도 변화하는 일자리 환경에 선제적으로 대응해 시민들의 실질적인 취업 경쟁력을 높이겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
내년 서울 매력일자리 전체 규모는 몇 명인가?