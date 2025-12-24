초고령사회, 사고 지도를 바꾸다…일상으로 들어온 중증외상

중증외상 장소, 도로에서 집으로 이동

교통사고 줄고 추락·미끄러짐 급증

60대 이상 환자 비중 10%포인트 증가

초고령화에 중증외상 발생 양상 달라져

이미지 확대 경기도 용인시 경기도소방학교에서 신임 교육생들이 실제 응급 상황을 가정해 다양한 현장에 적용할 수 있는 ‘구급교육훈련 시스템’ 시뮬레이션 및 훈련을 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 경기도 용인시 경기도소방학교에서 신임 교육생들이 실제 응급 상황을 가정해 다양한 현장에 적용할 수 있는 ‘구급교육훈련 시스템’ 시뮬레이션 및 훈련을 하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 AI이미지. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 AI이미지. 서울신문 DB

중증외상 발생 양상이 변화하고 있다. 교통사고 비중이 줄어든 대신, 사고 발생 장소가 집과 주거시설 등 일상 공간으로 옮겨가고 있다. 고령 인구 증가로 추락·미끄러짐 사고가 늘면서, 중증외상은 도로에서 어느 날 갑자기 닥치는 사고가 아니라 노화와 취약한 주거환경이 빚어낸 일상의 위험으로 바뀌고 있다.질병관리청이 발표한 ‘2024 중증손상 및 다수사상조사 통계’에 따르면, 지난해 중증외상 환자는 8170명으로 집계됐다. 중증외상으로 인한 장애율은 2016년 62.8%에서 지난해 74.9%로 상승했다. 상대적으로 회복력이 빠른 50대 이하 환자 비중은 줄고, 60대 이상 환자가 늘어난 영향으로 풀이된다. 실제로 60대 중증외상 환자 비중은 2016년 40.4%에서 지난해 49.7%로 10%포인트 가까이 증가했다.초고령화는 중증외상 사고의 지형 자체를 바꿔놓았다. 도로 등 교통지역에서 발생한 중증외상 비중은 2016년 57.2%에서 지난해 47.4%로 감소한 반면, 집과 주거시설에서 발생한 중증외상은 같은 기간 15.1%에서 26.5%로 급증했다. 교통사고로 인한 중증외상 비중이 59.6%에서 47.8%로 줄어든 대신, 추락·미끄러짐 사고는 33.5%에서 44.5%로 크게 늘었다.고령 인구 비중이 전체 인구의 20%를 넘어선 가운데 일상생활 공간에서 발생한 낙상이 중증외상으로 이어지는 사례가 빠르게 증가하고 있다는 분석이다. 특히 독거노인 가구 비율이 30%를 웃돌면서 사고 발생 이후 발견과 대응이 늦어지고, 이에 따라 손상이 중증으로 악화하는 구조적 위험도 커지고 있다는 지적이 나온다.연령별로 보면 중증외상 환자 가운데 60대가 1804명(22.1%)으로 가장 많았다. 고령층 비중이 커지면서 중증외상 환자들이 겪는 ‘생존 이후의 문제’도 함께 주목받고 있다. 퇴원 후 중증장애를 입은 비율은 2023년 28.8%에서 지난해 30.8%로 증가했다. 장애를 안고 살아가야 하는 생존자가 늘고 있다는 뜻이다. 응급치료 이후 재활과 돌봄, 지역사회 복귀를 잇는 관리 체계의 필요성도 커지고 있다.중증손상은 단순한 사고를 넘어 정신건강과 사회 안전망의 문제로도 확장되고 있다. 중독과 자해 등 비외상성 중증손상 환자는 2015년 1만5399명에서 지난해 1만6715명으로 늘었으며, 이 가운데 자해·자살이 65.6%를 차지했다. 특히 여성의 경우 비외상성 중증손상 가운데 자해·자살 비중이 73.4%로, 남성(57.5%)보다 높았다.청소년층에서는 약물 중독 문제가 두드러졌다. 10대의 약물 중독으로 인한 비외상성 중증손상 비중은 2015년 47.4%에서 지난해 76.9%로 급격히 증가했다. 청소년 정신건강 관리와 의약품 접근 통제, 중독 예방 정책의 공백이 그대로 반영된 결과로 해석된다.임승관 질병관리청장은 “응급의료체계 강화로 치명률은 감소했지만, 증가하는 장애율은 생존 이후 치료와 재활, 장애 관리에 대한 정책적 보완이 필요함을 시사한다”며 “청소년 중독과 여성 자해·자살 문제에 대해서도 사회적 관심과 대책이 시급하다”고 강조했다.