지자체들, 농산물 통합(공동)브랜드로 경쟁력 키운다

이미지 확대 안동 농산물 통합브랜드 ‘미소품은’ 이미지. 안동시 제공 닫기 이미지 확대 보기 안동 농산물 통합브랜드 ‘미소품은’ 이미지. 안동시 제공

이미지 확대 고령 농산물 통합브랜드 ‘가야애 숨결’ 이미지. 고령군 제공 닫기 이미지 확대 보기 고령 농산물 통합브랜드 ‘가야애 숨결’ 이미지. 고령군 제공

이미지 확대 전주 농산물 공동브랜드 ‘전주한옥애뜰’ 이미지. 전주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 전주 농산물 공동브랜드 ‘전주한옥애뜰’ 이미지. 전주시 제공

‘미소품은·가야애숨결·전주한옥애뜰·‘고흥이든…’지방자치단체들의 농특산물 통합(공동)브랜드 개발 경쟁이 뜨겁다.지역 농업의 특성을 살리고 미래 경쟁력 확보를 위해 품목별로 난립된 농산물 브랜드를 통합하거나 신규 개발이 절실하다는 판단에서다.경북 안동시는 지역 첫 농산물 통합브랜드 ‘미소품은’을 공식 출시한다고 23일 밝혔다.시는 안동을 상징하는 하회탈의 따뜻한 미소에서 착안해 품질과 신뢰성을 핵심 가치로 설정하고 안동 농산물에 대한 긍정적인 이미지를 전달할 수 있도록 통합브랜드를 기획했다.시는 우선 내년 생산되는 안동 농산물부터 통합브랜드를 적용한 통일된 디자인의 포장재를 순차적으로 도입할 예정이다.경북 고령군은 최근 ‘고령군 농산물 공동 브랜드 개발용역’ 최종 보고회를 개최하고 신규 공동브랜드 ‘가야애 숨결’을 공식 확정했다.‘가야애숨결’은 대가야의 숨결이 깃든 고령농산물, 농민의 정성과 자연의 생생한 기운으로 길러낸 정직한 먹거리, 그리고 대가야의 기운과 품질이 살아 숨 쉬는 농산물이라는 메시지를 담고 있다.전북 전주시는 농산물 공동브랜드 사용에 관한 조례 제정으로 공동브랜드인 ‘전주한옥애뜰’을 선보인다.시는 그동안 전북자치도 시·군 중 유일하게 농산물 공동브랜드를 보유하지 않아 농산물 홍보·마케팅에 한계가 있었으나 이번 공동브랜드 출시로 체계적인 품질관리와 브랜드 통합 운영 기반을 마련할 수 있게 됐다. 시는 내년부터 공동브랜드를 활용한 농산물 판매에 나설 예정이다.이밖에 전남 고흥군은 스마트팜 혁신밸리 농산물 공동브랜드 ‘고흥이든’, 경북도는 지역 수산식품 인증 브랜드 ‘바다주이소’를 개발했다.