국민 83%가 “배려했다”… 체감한 임산부는 56%뿐

작년보다 인식 격차 더 벌어져

임산부 배려석 이용 13%p 하락

가장 불편한 경험 ‘길거리 흡연’

2025-12-24 8면

임산부를 배려한 적이 있다고 답한 사람은 10명 중 8명이었지만, 배려받았다고 느낀 임산부는 절반을 조금 넘는 데 그쳤다. 배려를 했다고 해도 임산부가 체감할 만큼은 아니었던 것이다.인구보건복지협회가 23일 공개한 임산부와 일반인 2000명 대상 설문조사 결과, 일반인의 82.6%는 ‘임산부를 배려한 경험이 있다’고 답했다. 반면 임산부 가운데 ‘배려받았다’고 응답한 비율은 56.1%에 머물렀다. 두 집단 간 인식 차이는 26.5%포인트로 전년(10.4%포인트)보다 크게 벌어졌다.이 간극은 임신 초기에서 특히 두드러졌다. 초기 임산부의 75.2%는 ‘겉으로 임산부임이 드러나지 않아 배려받지 못했다’고 답했다. 임산부 배지를 착용해도 상황은 크게 다르지 않았다. 47.8%는 착용 뒤에도 배려를 체감하지 못했다고 했다.대중교통에서 배려를 느꼈다는 응답도 줄었다. 임산부 배려석 이용 경험률은 79.5%로 전년보다 12.8%포인트 떨어졌고, 이용 과정에서 불편을 느꼈다는 응답은 60.9%로 1년 새 18.5%포인트 늘었다. 불편의 이유로는 ‘자리를 비켜주지 않아서’가 90.3%로 압도적이었다.배려 부족은 가정과 직장에서도 확인됐다. 30.4%는 가정에서 임신으로 인한 신체·정서적 변화를 이해받지 못했다고 답했다. 직장에서도 모성보호제도 사용 경험률은 75.2%였으나, 41%는 상사와 동료의 눈치를 본다고 응답했다.문제는 배려의 부재가 건강 문제로 이어진다는 점이다. 임산부의 82.2%는 일상에서 ‘길거리 흡연’을 가장 불편한 경험으로 꼽았다. 전년보다 20.5%포인트 늘어난 수치다. 길거리 흡연은 단순한 불편을 넘어 태아 건강을 위협하는 요인이다. 배려 부족이 개인의 문제가 아니라 공공 안전의 문제임을 보여준다.