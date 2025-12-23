30년 사실혼 관계 남성 흉기로 살해한 60대…구속 송치

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

30년 사실혼 관계 남성 흉기로 살해한 60대…구속 송치

민경석 기자
민경석 기자
입력 2025-12-23 21:18
수정 2025-12-23 21:18
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
경찰 이미지. 서울신문DB
경찰 이미지. 서울신문DB


사실혼 관계인 70대 남성을 흉기로 살해한 60대 여성이 구속됐다.

인천 중부경찰서는 살인 혐의로 A(여·61)씨를 구속해 검찰에 송치했다고 23일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 18일 오전 4시쯤 인천 중구 운북동 한 빌라에서 사실혼 관계인 B(71)씨에게 여러 차례 흉기를 휘둘러 살해한 혐의를 받고 있다. 범행 직후 A씨는 “사람이 죽었다”며 112에 직접 신고했고, 현장에 출동한 경찰에 의해 긴급체포됐다. 두 사람은 30여 년간 사실혼 관계로 지내온 것으로 알려졌다.

경찰 조사에서 A씨는 B씨와 술을 마시던 중 경제적 어려움과 관련한 다툼을 벌이다 범행을 저질렀다고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “국립과학수사연구원 부검 결과 B씨가 과다출혈로 숨졌다는 소견을 받았다”고 말했다.
인천 민경석 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
A씨가 B씨를 살해한 동기는 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로