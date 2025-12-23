순천대·목포대 통합 투표 부결…‘전남권 국립 의대 신설’ 차질

이미지 확대 김영록 전남지사와 이병운 순천대 총장(왼쪽), 송하철 목포대 총장(오른쪽)이 10일 대학통합과 국립의대 신속 신설을 위한 업무협약을 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 김영록 전남지사와 이병운 순천대 총장(왼쪽), 송하철 목포대 총장(오른쪽)이 10일 대학통합과 국립의대 신속 신설을 위한 업무협약을 하고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

의과 대학 신설을 전제로 추진하는 국립목포대학교와 국립순천대학교 통합 구성원 투표가 부결됐다. 이로써 전남 지역 최대 숙원이자 이재명 정부 국정과제이기도 한 ‘전남권 국립 의대 신설’이 차질을 빚게 됐다.23일 목포대와 순천대에 따르면 두 대학이 각각 전날부터 이날 오후 6시까지 교원, 직원·조교, 학생 등 3개 직역을 대상으로 찬반 투표한 결과 순천대에서 통합 찬성 기준을 충족하지 못했다.순천대는 대상자 6976명 중 4255명이 참여해 60.99%의 투표율을 기록했다. 순천대 학생 6328명 중 3658명이 참여했고, 이 중 60.7%인 2062명이 반대투표를 했다. 교원들은 312명 중 286명이 투표해 찬성률 56.1％를 기록했고, 직원과 조교는 336명 중 311명이 투표해 찬성률 80.1％를 기록했다.순천대는 3개 직역 모두 찬성률 50％ 이상을 기록했을 때만 찬성으로 판정하기로 한 방침에 따라 대학 통합에 대한 구성원 의견이 ‘반대’라고 판정했다. 목포대는 교원 87.8%, 직원 81.2%, 학생 67.2%가 통합에 찬성한 것으로 확인됐다. 세 직역 모두 찬성률 50%를 여유롭게 넘겼다.이날 투표 결과로 두 대학의 통합 작업에 제동이 걸렸다. 당초 두 대학은 구성원 투표를 통과하면 교육부에 통합계획서를 제출할 방침이었던 터라 행정적 후폭풍도 뒤따를 전망이다. 대학통합 공동추진위원회는 24일 회의를 열어 후속 대책을 논의할 방침이다.이병운 순천대 총장은 “투표 과정에서 나타난 구성원들의 다양한 목소리를 존중한다”며 “구성원의 의견을 면밀히 검토해 후속 대응 방안을 마련하겠다”고 말했다.