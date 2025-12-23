[인사] 나주시

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[인사] 나주시

서미애 기자
서미애 기자
입력 2025-12-23 20:53
수정 2025-12-23 20:54
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
◇ 서기관 승진

▲ 관광문화녹지국장 조정임 ▲ 안전도시건설국장 이동율

◇ 서기관 전보

▲ 미래전략산업국장 강동렬

◇ 사무관 승진

▲ 총무과 김종환 ▲ 문화예술과장 심현진 ▲ 성북동장 임영희 ▲ 송월동장 임승록 ▲ 축산과장 허영순 ▲ 동강면장 한순애 ▲ 에너지신산업과장 직무대리 강숙희 ▲ 체육진흥과장 직무대리 김주신 ▲ 배원예유통과장 직무대리 한광범 ▲ 영산강르네상스과장 직무대리 곽상은 ▲ 안전재난과장 직무대리 임창호 ▲ 상하수도과장 직무대리 박철

◇ 사무관 전보

▲ 감사실장 김범란 ▲ 총무과장 나수진 ▲ 시민봉사과장 하순혜 ▲ 일자리경제과장 한승원 ▲ 관광과장 박덕진 ▲ 건설과장 김윤명 ▲ 가족아동과장 손선 ▲ 농업진흥과장 최정범 ▲ 남평읍장 오시근 ▲ 왕곡면장 강미숙 ▲ 반남면장 나선희 ▲ 문평면장 노상수 ▲ 영강동장 김미령
나주 서미애 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
관광문화녹지국장으로 승진한 사람은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로