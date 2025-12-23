삼성디스플레이 아산 캠퍼스서 60대 근로자 끼임 사고로 사망

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

삼성디스플레이 아산 캠퍼스서 60대 근로자 끼임 사고로 사망

박승기 기자
박승기 기자
입력 2025-12-23 16:36
수정 2025-12-23 17:07
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

경찰과 회사, 현장서 사고 원인 조사

이미지 확대
사고 현장 이미지. 서울신문 DB
사고 현장 이미지. 서울신문 DB


23일 낮 12시 30분쯤 충남 아산시 탕정면 삼성디스플레이 아산 2캠퍼스에서 작업하던 근로자 A씨(60대)가 장비에 끼어 병원으로 옮겼으나 숨졌다.

A씨는 협력사 소속으로 생산라인에서 설비 점검·보완 작업 중 사고를 당한 것으로 확인됐다. 사고가 나자 회사 방제센터 구급대에 의해 인근 병원으로 이송됐지만 치료를 받던 중 숨졌다. 경찰과 노동당국은 부분 작업 중지 명령을 내리고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.

삼성디스플레이 관계자는 “협력 업체 직원이 생산라인에서 작업을 하던 중 사고가 발생했다”며 “사고 원인 등을 파악하고 있다”고 말했다.

사고가 난 원·하청 업체는 중대재해처벌법 적용 대상으로 산업안전보건법과 중처법 위반 여부를 조사할 방침이다.

아산 박승기 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
사고 발생 시 A씨가 하던 작업은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
탈모약에 대한 건강보험 적용 어떻게 생각하시나요?
이재명 대통령이 보건복지부 업무보고에서 “탈모는 생존의 문제”라며 보건복지부에 탈모 치료제 건강보험 적용을 검토하라고 지시했다. 대통령의 발언을 계기로 탈모를 질병으로 볼 것인지, 미용의 영역으로 볼 것인지를 둘러싼 논쟁이 정치권과 의료계, 온라인 커뮤니티로 빠르게 확산하고 있다. 당신의 생각은?
1. 건강보험 적용이 돼야한다.
2. 건강보험 적용을 해선 안된다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로