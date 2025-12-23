광주서 부부싸움 하다 아내 살해…60대 남편 체포

광주서 부부싸움 하다 아내 살해…60대 남편 체포

임형주 기자
입력 2025-12-23 15:27
수정 2025-12-23 15:27
경찰, 남편 자살 암시 지인 신고 받고 출동
광주 남구 양림동 자택서 아내 시신 발견

광주광역시 남부경찰서 전경
광주광역시 남부경찰서 전경


부부싸움 끝에 아내를 살해한 60대가 경찰에 붙잡혔다.

광주 남부경찰서는 살인 혐의로 60대 A씨를 긴급체포했다고 23일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 이날 오전 10시쯤 광주광역시 남구 양림동의 한 아파트에서 부인 B씨를 숨지게 한 혐의다.

A씨는 범행 직후 친구에게 ‘부인과 싸웠다’며 자살을 암시하는 내용의 문자를 남겼고, 이를 본 친구가 112에 신고하면서 범행이 드러났다.

추적에 나선 경찰은 이날 오전 11시쯤 전남 보성의 야산에서 음독한 A씨를 발견해 병원으로 이송했다.



병원으로 긴급 후송된 A씨는 중환자실에서 치료 중인 것으로 알려졌다. 경찰은 A씨가 회복하는 대로 정확한 사건 경위를 조사할 방침이다.
임형주 기자
